Savaştaki Ukrayna’da gece kulübündeki görüntüler şok yarattı

Editör: Özlem Kıral

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu süre içerisinde iki taraf da ağır kayıplar vermiş durumda. On binlerce insan hayatını kaybetmişken, dünyanın Ukrayna’ya olan desteği giderek artıyor.

Ancak Ukrayna’da bir gece kulübünde çekilen görüntüler ise tepkilere sebep oldu. Kaynakların açıkladığı 125binden fazla Ukraynalı askerin öldüğü ve mücadelenin devam ettiği günlerde başkent Kiev’de gençlerin yaşanan kayıpları umursamadan eğlenmeleri eleştirilere sebep oldu.

Ülkelerinin ciddi bir kısmı Ruslar tarafından ele geçirilmişken, gençlerin bu vurdumduymazlığı da Ukraynalılar tarafından tepkiyle karşılandı. Gençlerin gece kulübündeki görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.