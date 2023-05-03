Flaş... Flaş... Putin'e suikast girişimi yapıldı. Kremlin'den ilk açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Flaş... Flaş... Putin'e suikast girişimi yapıldı. Kremlin'den ilk açıklama

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna iki insansız hava aracı (İHA) yardımıyla saldırmaya çalışıldığı söylendi.

Rusya Cumhurbaşkanının Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "Ukrayna, bu gece Cumhurbaşkanının Kremlin konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu. İki insansız hava aracı Kremlin’i hedef aldı." denildi.

Açıklamanın devamında, "Ordu ve özel servislerin radar savaş sistemlerini kullanarak zamanında yapılan müdahalesi sonucunda İHA’lar devre dışı bırakıldı. Bunun sonucunda can kaybı veya maddi hasar olmadı." bilgisi verildi.

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