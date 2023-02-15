Savcılıkta Rabia Naz hareketliliği... Nurettin Canikli için fezleke hazırlığı başladı

6 Şubat 2023 gününe on binlerce kişinin ölümü ile sonuçlanan iki deprem ile uyandı Türkiye.

9 gün geçti. Cevap bekleyen çok sayıda soru ve çok sayıda mücadele başlığı birikti.

Depremden hemen önce 9'uncusu hazırlanmakta olan imar affını, görmezden gelinen karton binaları, deprem coğrafyasındaki ülkemin afet bölgesine ulaşamayan AFAD'ı, sesi soluğu çıkmayan Kızılay'ı, deprem paralarını, 99'un cezasız bırakılanlarını, evrakların gömüldüğü enkazları, siyasete vitrin yapılan çocukları, kayıpları...

Bunların hepsini konuşacağız elbet.

Ancak geride eksik gedik bırakmamak da önemli yanına bugünü katarken.

Mesela yardıma gittiği Hatay'dan daha dün dönen Şaban Vatan'ı da hatırlayalım muhasebe ederken. Şüpheli ölümünü uzunca bir süre konuştuğumuz Rabia Naz’ın babasını…

Gün gün nereden nereye varıldı? Gelin beraber bakalım…

12 Nisan 2018: 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, yaralı olarak bulunduğu evinin önünden kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 Nisan 2021: Rabia Naz'ın şüpheli ölümü sırasında Eynesil'de kaymakam olan Yılmaz Kurt, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay kayıtlara "intihar" olarak geçti. Kurt, Aydın'ın Kuyucak ilçesine atanmıştı.

9 Nisan 2021: Kaymakam Yılmaz Kurt’un ölümünden 1 hafta sonra başka bir intihar haberi ile duyuldu. Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili 5 kez ifade değiştiren tanık Mürsel Küçükal’ın babası Salim Küçükal’ın tüfekle kendini vurarak intihar ettiği yazıldı.

3 Ocak 2022: Şaban Vatan olayı yürüten iki savcı hakkında suç duyurusunda bulundu ve HSK’dan bu savcılar hakkında uyarı cezası kararı çıktı.

Aradan geçen 1770 güne rağmen etkin bir soruşturma yürütülmedi.

Rabia Naz dosyası Şaban Vatan’a açılan davalar ve delillerin karartıldığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme geldi.

Rabia Naz Vatan davası kamuoyunun vicdanına “şüpheli ölüm” olarak yerleşti.

Veee…

Şaban Vatan’ın 1770 gündür devam eden adalet arayışında önemli bir gelişme yaşandı.

Şaban Vatan, 2019 Şubat ayında kızı Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili CİMER ‘e 2 ayrı başvuruda bulunmuştu.

Başvuru tarihinin üzerinden geçen 3 yılın ardından CİMER’in talimatı ile savcılık, Nurettin Canikli hakkında soruşturma başlatılması için harekete geçti.

Şaban Vatan’ın 13 Şubat tarihli CİMER başvurusu şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanım. Kızım Rabia Naz vatan 11 yaşında öğrenci kayafeti üzerinde evimize giderken 12/04/2018 tarihinde Giresun/Eynesil ilçesinde acımasızca ölüme terk edilerek canına kıyıldı.

Trabzon Adli Tıp raporu ve Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı raporu sonucu araç çarpması belirtmektedir. Ayak atar damarı kopmuş durumda evimizin olduğu mevkiye kucakla bırakılmış gibi bulundu.

‘İNCELEMECİ POLİS MEMURUNUN BEYANI YALAN ÇIKTI’

Hastanede seslenmeme karşılık elimi sımsıkı sıktı ve ardından vefat ettiği belirtildi. Olaydan itibaren incelemeci polis memurunun okul çantasını 'ben buldum' beyanı yalan çıktı ve Giresun merkezden gelen polisin çantanın üzerine sandalye koyarak delil karartması yaptığı da 3 şahitli olarak ortaya çıktı.

‘KIZIMIN KIYAFETLERİ 1 AY EMNİYETTE BEKLETİLDİ’

Olayın ardından polis S**** A**** incelemeyi yarıda keserek hastaneye gelip kızımın elbiselerini aldığı ortaya çıktı. Prosedüre göre giysilerin kızımla adli tıp kurumuna gitmesi gerektiği ama gönderilmediği, 1 ay süreyle Eynesil Emniyeti’nde bekletildiği talebimiz üzerine kılinal incelemesi yapıldı. 2 damla kan çıktı.

‘SAVCIYA BASKI YAPILDI’

Şahitli olarak bilinen, samanlı odun hızarlı tozların temizlendiği ortaya çıktı. Olayın hemen ardında Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu öz oğlunu korumak için olayı örtbas ettirmek için süreçte Milli Savunma Bakan Beyi olan Nurettin Canikli ile irtibata geçerek, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne talimat doğrultusunda olayın içeriğini intihara çevrilmeye çalışılmış ve Görele Cumhuriyet Başsavcısı H**** Ç******* Bey’e baskı yapılarak örtbas teşebbüsüne yönelilmiş.”

‘MÜGE ANLI’YA GERİ ADIM ATTIRILDI’

Şaban Vatan 17 Şubat 2019 tarihli başvurusunda ise şu ifadelere yer verdi:

“…Nurettin Canikli Müge Anlı ekibini dahi geri çektirtti. ATV kanalına baskı yaparak. Çoşkun’un hapis cazalı suçu olmasına rağmen Eynesil’de tekrar aday göstertti. Nurettin Canikli, Kerim Aksu ile arada bir şahıs kullanarak Giresun’da ortak çalışıyor. Akın çorabın Yönetim Kurulu Başkanı ve Koza Holding’in gizli başkanı ve yönetim üyesi F**** S************ Canikli’nin özel kalemi. Canikli’ye kasa görevi yapıyor. Bulancak 116/117 parsele yapılan fabrikanın tüm gelirleri AKIN Çorap’tan sağlanıyor. R**** Ç****** de kasa. İ***** Ö***** de.”

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bu iki başvuru üzerine harekete gecen Savcılık, TBMM Dokunulmazlık Komisyonu’na gönderilecek dosya için Şaban Vatan’ın müşteki sıfatı ile yeniden ifadesini aldı.

Canikli dosyası şuan savcılık aşamasında.

‘İZİN ÇIKARSA CANİKLİ İÇİN FEZLEKE HAZIRLANACAK’

TBMM’ye gönderilecek dosyaya Dokunulmazlık Komisyonu’ndan soruşturma izni çıkması durumunda, Nurettin Canikli hakkında fezleke hazırlanacak.

Şimdi gözler Savcılığın hazırlayacağı dosyada.

Not: Şaban Vatan’a ait CİMER başvurularındaki ifadeleri birebir, düzeltilmeden verilmiştir