Savcının karşı çıkmasına rağmen Deprem yardımlarını çalan polis müdürü tahliye edildi

Polis müdürü hakkında 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Deprem Bölgesinden Yardım Malzemelerini Çaldı

Olay, 26 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ’da ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamladıktan sonra depremzedelere ait yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyerek Tekirdağ’daki evine getirdi. Işık’ın bu hareketi, müdürlerine ihbar edildi. Yapılan incelemede, Işık’ın evine taşıdığı malzemelerin görüntüleri tespit edildi.

Evinden Jeneratör, Çadır, Isıtıcı Çıktı

Işık’ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi. Işık, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar yakalanarak tutuklandı.

Savcının İtirazına Rağmen Tahliye Edildi

Işık hakkında “Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği” suçundan 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında tanık olarak dinlenen bir polis memuru, Işık’ın kendilerine “Millet TIR TIR götürüyor, biz bir iki şey götürsek ne olur?” dediğini aktardı. Savcılık ise Işık’ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Işık’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 26 Ocak 2024 tarihine ertelendi.