Rus generalin üstü çizildi. Şoygu'yu ihanetle suçlamıştı

Ukrayna'da cephede bulunan Rus general, savunma bakanını ihanetle suçladıktan sonra kovulduğunu söyledi

Rus generalin üstü çizildi. Şoygu'yu ihanetle suçlamıştı

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki 58. Birleşik Silahlar Ordusu'ndan sorumlu olan Tümgeneral Ivan Popov, Rusya Savunma Bakanlığı liderliğini yeterli destek sağlamayarak birliklerine ihanet etmekle suçladıktan sonra aniden görevinden alındığını söyledi.

Konuyla ilgili bir ses kaydı yayınlayan Popov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov tarafından derhal görevinden "kovulduğunu" kaydederken, ya patronlarına duymak istediklerini söylemek ya da gerçekleri söylemek seçenekleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"EN ZOR ZAMANDA ORDUMUZUN BAŞINI KESTİ"

Popov, "Modern savaşın en büyük trajedisine, topçu keşif ve muharebe eksikliğine ve düşman topçusunun neden olduğu çok sayıda ölüm ve yaralanmaya dikkat çektim. Bugün birçok tümen alay komutanının söylediği gibi, Ukrayna ordusu, askerlerimize cephe hattında karşı gelemedi. Ancak, üst düzey komutanımız bizi arkadan vurdu, en zor ve gergin anda ordumuzun başını haince ve alçakça kesti" ifadelerini kullandı.

Popov, Kremlin'i, cephede silah ve cephane eksikliğinin yanı sıra bu eksiklikten kaynaklanan kitlesel Rus kayıpları konusunda sorgulamaya karar verdiğini belirterek, üstlerini, "birlikleri rotasyona tabi tutmaya ve uzun süredir cephede savaşanları rahatlatmaya" çağırdığını da sözlerine ekledi.

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