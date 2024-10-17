Sazlık içinde kenevir yetiştirmiş

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. M.E. (34) isimli şüpheli şahsın Söke Burunköy Mahallesi Ova içi mevkiinde bulunan sazlık alan içerisinde kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs Ovaiçi mevkiinde kullandığı motosiklet ile durdurulmak istenirken kaçmaya çalıştı ama ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin araziye attığı üç poşet içerisinde, ekim alanında ve üzerinde yapılan aramada, 805 Gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1590 TL, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uyuşturucu için sera kurdu Jandarmaya yakalandı