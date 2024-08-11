Schafer’ın hedefi Amerika pazarı

Türk züccaciye sektörünün saygın ve köklü kurumlarından olan Schafer, 2 bin 800’e varan ürün çeşidi ve geniş mağaza ağıyla yükselen temposunu, 2024 yılında da sürdürüyor. Türkiye geneline yayılmış, 15’i franchise olmak üzere 70 mağazasıyla tüketicilere en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaya devam eden Schafer’ın CEO’su Murat Aslan, pandemi sonrası sektörde ve satın alma alışkanlıklarında köklü değişiklikler gözlendiğini kaydetti.

PANDEMİ SONRASI DEĞİŞEN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Pandemi sürecinin ardından evde yemek yapma alışkanlıklarının arttığını belirten Dr. Murat Aslan, ancak kalabalık sofraların azalmasının da gözlemlendiğini ifade etti. “Dışarıda yemek tüketimi pahalı hale geldi ve bu nedenle tüketiciler evde yemek yapmayı tercih ediyor. Bu değişim, pişirme ve elektrikli ev aletleri kategorilerinde büyümeye neden olurken, sofra ürünlerinde gerilemeye yol açtı” dedi. Ayrıca, aile yapılarındaki değişikliklerin de tüketim alışkanlıklarını etkilediğine dikkat çekti; eskiden büyük yemek takımları tercih edilirken, şimdi daha küçük takımlar öne çıkıyor.

Schafer’ın CEO’su Murat Aslan, 2024 yılının ilk altı ayında satış hedeflerinin yüzde 92 oranında gerçekleştiğini açıkladı. Aslan, yılın ikinci yarısının, özellikle okula dönüş ve kampanya dönemlerinin, yıl sonu sonuçlarını belirleyeceğini ifade etti. “Ekim, kasım ve aralık, birçok perakende firmasının kaderini belirleyen üç ay olacaktır. Özellikle aralık ayının son 20 günü, birçok markanın hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını belirleyecek ve bu dönemde detaylı analizler yapılacak” dedi.

Schafer’ın bu yılki hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Aslan, 35 mağaza açmayı planladıklarını, şu ana kadar 14 mağaza açtıklarını ve eksik kalan mağazalar için mevcut mağazalarını yenileme çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. “Mağaza yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. Önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek 1-2 yıllık duraklama sürecine rağmen büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

SCHAFER SATIŞLARINDA E-TİCARET PAYINI ARTIRIYOR!

E-ticaret alanında da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Aslan, 2023'ten 2024'e geçişte e-ticaret cirosunun büyüdüğünü ancak e-ticaretin satışlardaki payının da artırıldığını söyledi. “Türkiye’de e-ticaret oranı en yüksek şirketlerden biriyiz ve ciromuzun yüzde 27’sini e-ticaretten elde ediyoruz. E-ihracat hızla büyüyor ve pazar yerleri aracılığıyla e-ihracatı artırıyoruz” diye ekledi. Ekim, kasım ve aralık aylarının perakende sektörü için kritik olduğunu ve bu dönemde e-ticaret hedeflerinin yüzde 40'a ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

SCHAFER, AMERİKA PAZARINA TÜRK PEŞTEMALIYLA GİRİŞ YAPIYOR

Schafer’ın CEO’su Murat Aslan, Türkiye’nin ev tekstili pazarına önemli bir adım atarak Amerika pazarına giriş yapacağını duyurdu. Aslan, “Türkiye, dünya çapında birçok dizi film ihraç ediyor ve bu diziler sayesinde kültürümüzü de dünyaya tanıtıyoruz. Örneğin, dizilerde Türk kahvesi ve çayı gibi unsurlar yer alıyor, Türk sofra kültürü sergileniyor. Bu kültürel ihracat, yeni pazarlara açılmamızın önünü açıyor” dedi.

SCHAFER AMERİKALILARA TÜRK PEŞTAMALI GİYDİRECEK

Schafer, Amerikan pazarına ev tekstili ile giriş yapacak ve bu kapsamda Schafer Home markası altında özel ürünler sunacak. Aslan, “Amerika’daki e-ticaret platformlarında yer alacağız ve kendi e-ticaret sitemizi kurarak büyük bir ev tekstili atılımı yapacağız” açıklamasında bulundu. Türk ev tekstilinin kalitesini vurgulayan Aslan, “Türkiye’nin ev tekstili üretimi oldukça güçlü ve kaliteli. ‘Made in Türkiye’ algısı dünya genelinde ev tekstili ile ilişkilendiriliyor ve bu avantajı kullanarak Amerika pazarında yerimizi sağlamlaştıracağız” diye ekledi.

Yeni koleksiyonlarında Türk kültürünü yansıtan ürünler sunacaklarını belirten Aslan, banyo ve yatak odası gruplarını içeren ürün gamında peştemallerin de yer alacağını söyledi. “Türk hamam kültürünü ve peştemali, Amerika pazarına sunacağımız ürünler arasında yer alacak. Peştemaller ve havlular, Türk kültürünü yansıtan tasarımlarla öne çıkacak” dedi.

Aslan, Türkiye’nin kültürel mirasını ve ev tekstili kalitesini global pazarlarda tanıtmayı hedeflediklerini, bu strateji ile Amerika pazarında da güçlü bir varlık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.