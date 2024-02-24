Schafer’ın uzak pazarlardaki hedefi ABD oldu

Türk züccaciye sektöründen faaliyet gösteren Schafer, 2 bin 800’e varan ürün çeşidi ve geniş mağaza ağıyla temposunu 2023 yılında da artırmaya devam etti. Şirketin 2023 yılı performansını değerlendirerek 2024 hedeflerini açıklayan Schafer Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan, geçen yılı perakende alanında büyümeyle tamamladıklarını ve bu büyüme trendini devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

2024 SONUNDA HEDEF 100 MAĞAZA

Geçen yıl ilk kez perakende cirosunun toptan cirosunu geride bıraktığını ifade eden Aslan, mağazalarının ve e-ticaretin artık daha yüksek ciro yaptığını açıkladı.

Yönlerini artık iyice perakendeye çevirecekleri bir yıl planladıklarının altını çizen Aslan, 2024’de perakende cirosunu yüzdesel olarak büyütmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Schafer’ın Türkiye haklarını 2004’te aldıklarını hatırlatan Aslan, şu anda 54 mağazaya ulaştıklarını ifade etti. 11 adet franchise mağaza eklendiğinde toplam mağaza sayısının 65’e ulaştığını kaydeden Aslan, “10 adet kendimiz mağaza açmayı planlıyoruz. Ayrıca 25 adet franchise mağazayı hizmete açmayı hedefliyoruz. 2024 sonunda 100 mağazaya ulaşacağız” dedi.

CİRODA E-TİCARETİN PAYINI ARTIRACAK

2024 yılında e-ticarette büyüme beklediklerini kaydeden Aslan, “2023’te ciromuzun yüzde 27-28’ini e-ticaretten elde ettik. Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi pazar yerleriyle iş birliklerimiz mevcut. Bu pazar yerlerine özel koleksiyonlar geliştiriyoruz. Bu yıl hedefimiz ciromuzda e-ticaretin payını yüzde 40’a çıkarmak” diye konuştu.

İNOVATİF ÜRÜNLERLE TÜKETİCİNİN KARŞISINA ÇIKIYOR

Enflasyonun ne yönde seyredeceği ve yıl sonunda yüzde kaç olacağına göre adetsel büyümelerini göreceklerini belirten Aslan, “Ama biz ciroda en az yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz. Bu yıl birçok inovatif ürünle tüketicinin karşısında olacağız. Hem fonksiyonel fayda sağlayan, fonksiyonuyla mutlu eden hem de kullanırken mutlu eden şeklinde iki ana başlığa böldük. Bu iki bağlamda da birçok yeni ürün gelecek. Ülkede bir ilki yaptık. Tılsım yemek takımı bulaşık makinesinde ömür boyu yıkama garantisiyle sunuluyor” dedi.

MADE IN TURKİYE ALGISI ÇOK YÜKSEK

Markanın Türkiye dışında 6 ülkede 11 mağaza ile hizmet verdiğini hatırlatan Aslan, yıl sonunda yurt dışı mağaza sayılarını 20’ye çıkacaklarını belirtti.

Yurt dışında hem Avrupa markalarının hem de Türk üretiminin çok güzel bir repütasyonu olduğuna dikkat çeken Aslan, ‘Made in Türkiye’nin özellikle bölge civarı ülkelerde çok talep edildiğini söyledi.

‘Bir de Schafer gibi bir Alman markasıyla bütünleşince bizim için artık çift artı oluyor” diyen Aslan, 18 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

TÜRK DİZİLERİ İHRACAT KAPILARINI AÇIYOR

Türk dizilerinin ihracat kapılarını açtığına dikkat çeken Aslan, “Türk dizisi izlenen ülkeye ihracat yapmak çok kolay. 80 ülkeye Türk dizisi satılıyor aynı zamanda o kadar ülkeye de Türk kahvesi de satılıyor. Çünkü o dizide sürekli Türk kahvesi içiliyor. Türkiye’nin 3 saatlik uçak mesafesinde birçok ülkede varız. Bu bölgelerde hedefimiz o ülkelerin mutfak kültürüne uygun ürünler geliştirmek ve derinlemesine ihracat yapmak. Hep altını çizdiğimiz konu biz ürün satmıyoruz, Türk mutfak kültürünü satıyoruz” dedi.

ANA HEDEF ABD PAZARI

Uzak pazarlardaki ana hedeflerinin sadece ABD olduğunu belirten Aslan, bu ülkede operasyonlarının çok yakında başlayacağını söyledi. Züccaciye kültürünün o bölgede yaygın olduğuna dikkat çeken Aslan, Türkiye’deki gibi mutfak eşyaları zincirleri olduğunu hatırlattı.

Ülkenin ürün kültürü çok spesifik ve şahsına münhasır olduğunu ama bir kere giriş sağladıktan sonra da etraf ülkelerine girmenin kolay olacağını vurgulayan Aslan, şirket olarak bazı ürünlerle beraber e-ticaret ve network marketin üzerinden iş başlayacaklarını sözlerine ekledi.