Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı

Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı
Kaynak: Haber Merkezi
Schengen vizesi başvurularında yeni dönem başlıyor. Vize başvuruları için yeni sistem resmen duyurulurken, Almanya’dan vize başvurusu yapacak Türk vatandaşları için sistemin değiştiği öğrenildi.
1/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 1

Avrupa ülkelerinden Schengen vizesi almak için başvuru yapan kişiler randevu almak için uzun süre beklemek zorunda kalıyordu. Almanya'nın başvuru alırken yeni bir sistem kullanacağı iddia edilse de henüz net bir açıklama gelmemişti.

2/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 2

Almanya, vize başvurularının iki aşamalı gerçekleşeceğini duyurdu. Artık Almanya'dan Schengen başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları iki aşamalı başvuru yapacak.

3/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 3

Vize başvurusu yapmak isteyen kişi önce Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt oluşturacak. Kayıt oluşturulduktan sonra başvuru tarihlerine göre sırayla randevu verilecek.

4/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 4

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurdu ve açıklamasında bu uygulamayla uzun süren randevu sürecinin ortadan kalkacağını vurguladı.

5/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 5

Randevu alındıktan sonraki süreç ise aynı kalacak. Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla eskisi gibi devam edecek. Randevu bekleme listesine ise ücretsiz olarak kayıt olunabilecek.

6/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 6

iDATA'nın gönderdiği e-postadaki randevu tarihi onaylandığında ise 48 saat içinde hizmet ücreti ödemesi alınacak.

7/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 7

SCHENGEN VİZESİ iDATA RANDEVUSU NASIL ALINIR?

iDATA'nın internet sitesinde de Schengen başvurularında yeni sisteme geçildiği belirtildi.

8/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 8

Açıklamada, 18 Mart 2024 tarihi itibarıyla randevuların yalnızca Almanya'nın Türkiye'deki yurtdışı temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

9/9
Schengen vizesinde yeni dönem. Eski sistem tarihe karıştı 9

Vize başvurusunda bulunacaklar bugünden itibaren Türkiye'deki Alman Dış Temsilciliğin randevu bekleme listesine kaydolacak ve e-posta onayı bekleyecek.

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 85,69 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 85,69 dolar
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL
Bankalar el koyabilir. Alarm zilleri çalmaya başladı
Bankalar el koyabilir. Alarm zilleri çalmaya başladı
Ormanda iki köpeği buluyor kilosunu 2 bin 460 TL'ye satıyor. Günde 7 kilo da bulduğu oluyor
Ormanda iki köpeği buluyor kilosunu 2 bin 460 TL'ye satıyor. Günde 7 kilo da bulduğu oluyor
Milyonlarca genç ne okuyor ne de çalışıyor. TÜİK'ten korkutan rapor
Milyonlarca genç ne okuyor ne de çalışıyor. TÜİK'ten korkutan rapor
Bu kişiler artık ehliyet alamayacak. Yasal zorunluluk geliyor
Bu kişiler artık ehliyet alamayacak. Yasal zorunluluk geliyor
Miras bekleyenler için yeni düzenleme. Pay isteyenlerin bunu yapması gerekiyor
Miras bekleyenler için yeni düzenleme. Pay isteyenlerin bunu yapması gerekiyor