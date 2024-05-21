Schengen vizesine dev zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Schengen vizesine dev zam
Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine zam yaptığını belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yapıldığı belirtildi.

Komisyon’un yaptığı yüzde 12’lik zam ile birlikte, vize yenileme ücreti yetişkinler için 90, 6-12 yaş arasındaki çocuklar için de 45 euroya çıktı. Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 euroya çıkardığını ifade edildi. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için yenileme ücreti 40 eurodan 45 euroya çıktı.

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AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini 135-180 euroya çıkardı. Yeni tarifenin, 11 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Söz konusu zammı 2 Şubat günü açıklayan Avrupa Birliği Komisyonu tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat resmi kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor..

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