Sebastien Ogier Kenya'da damalı bayrağı gördü

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Kenya'da düzenlenen 7. ayağında zafer, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier'in oldu.

Sebastien Ogier Kenya'da damalı bayrağı gördü

Başkent Nairobi'de yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 30 dakika 42.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 3'üncü, kariyerinin 58'inci ralli zaferine ulaştı.

Podyumun diğer basamaklarına da Toyota Gazoo sürücüleri çıktı. Takım arkadaşı Ogier'nin 6.7 saniye arkasındaki Kalle Rovanpera 2'nci, liderin 2 dakika 58.5 saniye gerisindeki Elfyn Evans ise 3'üncü oldu.

EVANS ENSESİNDE

Rovanpera, puanını 139'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 102 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis takımı) ve 98 puanla Evans takip etti.

WRC'nin 8. ayağı, 20-23 Temmuz tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek. (AA)

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