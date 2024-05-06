DHA muhabiri vicdanını dinledi her şeyi itiraf etti. ‘Demirören'in şoförü haberi yayınlama dedi’

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C, 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olay sonrası yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’ye kaçmasının ardından olaya ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; kaza gerçekleştikten sonra konuyu haberleştirmek isteyen DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförü olduğunu söyleyen 'İlker' isimli şahıs tarafından aranıp, haberin yayınlanmaması için DHA muhabiri Rojda Altıntaş ile görüşme gerçekleştirdi. Haberin normal bir kaza haberi gibi servis edilmesini istediklerini isteyen şahsın talebi doğrultusunda skandal olay, normal bir kaza haberiymiş gibi DHA tarafından servis edildi.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İddialara ilişkin ses kayıtları sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan bir görselde Revna Demirören'in DHA muhabiri Rojda Altıntaş ile görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdiği görüldü.

'DEMİRÖREN'İN OĞLU ARAÇTAYDI' İDDİASI

Olaya ilişkin geçtiğimiz aylarda ortaya atılan başka bir iddiaya göre; kazaya sebep olan sürücü T.C'nin aracında 10 kişi bulunuyordu ancak 8'inin ifadesi alındı. İfadesi alınmayanlardan birinin annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan T.C. olduğu vurgulanırken diğer kişinin ise iş insanı Yıldırım Demirören'in oğlu olduğu iddia edilmişti.

Murat Aci’nın ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına neden olan T.C., annesi Eylem Tok ile beraber, elini kolunu sallayarak Mısır’a, Mısır’dan Amerika’ya geçti.

Peki, Demirören’lerin haberi Türkiye gündemine getiren DHA muhabiri Rojada Altıntaş’ı arayıp sıradan bir kaza gibi paylaşmasını neden istedi?

İddiaya göre, Demirören ailesinin bu olayla ilgilenmesinin nedeni, 17 yaşındaki oğulları Emre Cemal Demirören’in de Timür Cihantimür ile birlikte lüks jeep içinde olmasıydı.

02/04/2024 (olaydan 15 saat sonra) DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Bülent Cihantimür'ün yardımcısı Dursun Bey'i arayarak haberle ilgili bilgilendirmek istiyor, ancak bu telefon görüşmesinin ardından Revna Demirören'in şoförü İlker Demirören tarafından peş peşe taciz telefonlarına maruz kalıyor.

02/03/2024 akşamı Revna Demirören’in şoförü İlker Bey, DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ı haberi yayınlamaması için arıyor ve uyarıyor da diyebiliriz.

Rojda Altıntaş, İlker Bey'in şoförleri olduğunu teyit etmek için geri arıyor ve 03/03/2024'te Revna Demirören ve Rojda Altıntaş, şöförün telefonundan görüntülü olarak görüşüyorlar. Tüm bu gelişmelerin sonucunda haber, DHA’da görselde olduğu gibi sansürlü haliyle yayınlanıyor.

Görüntülü aramalardan sonra, Revna Demirören haberin basit bir kaza haberi gibi, çarpan kişi belli değil gibi yayınlanması yönünde direktifte bulunuyor ve haber, "Eyüpsultan'da lüks cip emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. 1 ölü 4 yaralı" şeklinde akşam 18.41’de yayınlanıyor.

2 günün ardından Oğuz Murat Aci’nin yakınları 'X' üzerinden olayı duyuruyor. Demirören grubu tüm bunları yapmamış gibi olayı takip ediyor gibi yapıyor.

Yıldırım ve eşi Revna Demirören

Skandal olay, 5 Mart’ta Türkiye’nin gündemine otururken, akıllara “Demirören ailesi haberin doğru şekilde yayınlanmasına izin verseydi, Yazar ve katil oğlu ABD’ye kaçabilirler miydi?” sorusunu getirdi.

ROJDA ALTINTAŞ İDDİALARI DOĞRULADI

İddiaların kaynağı olan DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Demirören’in şoförünün kendisini 'Eylem Tok' haberiyle ilgili aradığını doğruladı. Altıntaş, olayın yayınlanmamasına yönelik patronaj tarafından baskıya maruz kaldığını da ifade etti.

Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eylem Tok olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşması ve yayınlaması girişimlerinde bağlı bulunduğu yayın kuruluş patronajı ve sair çevrelerce çeşitli baskılara maruz kaldığını belirterek, ailesine yönelik endişelerinden kaynaklı 8 hafta boyunca sustuğunu ancak, görüntüleri ve ses kayıtlarını dün gece bizzat kendisi paylaştığını ifade etti.

Altıntaş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu noktadan sonra işsiz kalmayı göze alarak vicdanen rahat olsam da geç kaldığım için özür dilerim.

Genç bir kadın gazeteci olarak korkmadığımı ve gazetecilik faaliyetlerini alternatif yollarla muhakkak devam ettireceğimin altını çiziyorum.

Konuyla ilgili tüm girişimlerin kim veya hangi çevrelerden gelirse gelsin Avukatım Mehmet Zengin (@avmehmetzengin) tarafından kayıt altına alınarak hukuki takibi yapılacaktır.”

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Mehmet Zengin, DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ın açıklamasından sonra sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim kamuoyunu ilgilendiren “Eylem Tok” olayıyla ilgili, halkın, hepimizin haber alma hakkı için mesleğini ve yüreğini ortaya koymuştur. Akabinde genç bir kadın gazeteci olarak tehdit ve şantaj boyutuna ulaşan eylemlere maruz kalmıştır. Süreci titizlikle takip ediyoruz.”