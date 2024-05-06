Demlik elmas gibi parlıyor. Kireç ve lekelerden eser kalmıyor! Formül çok kolay

Demlik elmas gibi parlayan bir temizlik yöntemi keşfettik! Artık kireç ve lekelerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Bu pratik formül sayesinde demlikleriniz ilk günkü gibi parlayacak. Formül çok kolay uygulanabilir ve etkisi gözle görülür derecede harika.

Sadece birkaç adımda demliklerinizdeki kireç ve lekelerden eser kalmayacak. Bu pratik yöntemle, demliklerinizin parlamasını izlemek gerçekten keyifli olacak. Artık temizlik endişesiyle vakit kaybetmeye son! Bu formülü deneyerek siz de sonuçları görebilirsiniz.

İşte o pratik formül...

Mynet.com'da aktarılanlara göre; Çaydanlık kireci nasıl geçer dendiğinde akla birçok yöntem gelirken patates kabuğu az bilinen bir temizlik malzemesidir. Kireci çözme konusunda oldukça etkili olan patates kabuğu, son zamanlarda daha sık kullanılan bir yöntemdir. Patatesin kabuğunda bulunan nişasta başta olmak üzere minerallerin de kaynayan suya geçişi ile çaydanlık yüzeyinde bulunan kireçli yapı çözünmeye başlar.

Yapılması gereken ise oldukça basittir. Patates kabuklarını çamurundan arındırdıktan sonra çaydanlığın içerisine atın. Kabukların üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar kaynamasını sağladığınızda kireçlerin temizlenmeye başladığını görebilirsiniz. Üstelik her patates yemeğinden sonra kabukları çaydanlığınızı temizlemede kullanarak ev ekonomisine de katkı sağlayabilirsiniz.

Sirke, Karbonat ve Limondan yararlanın....

Malzemeler:



- 1 su bardağı sirke

- 1 yemek kaşığı karbonat

- 1 adet limon

Yapılışı:



1. Demliğin içine sirkeyi ve karbonatı ekleyin.

2. Limonu dilimleyerek demliğe ekleyin.

3. Karışımın demlik içinde her yere ulaşmasını sağlamak için demliği hafifçe sallayın.

4. Bu karışımı en az 1 saat bekletin, eğer kireç kalıntıları yoğunsa daha uzun süre bekletebilirsiniz.

5. Bekleme süresi sonunda demliği iyice durulayarak temizleyin.