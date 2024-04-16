Şebnem Bursalı bunları bilse ıstakoz yemezdi. Sedat Kaya yazdı

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması büyük tepki topladı.

AKP içinden bazı isimlerin ve muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olan Bursalı hakkında Yeniçağ Yazarı Sedat Kaya flaş bir yazı kaleme aldı.

Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı

İşte Kaya'nın o yazısı:

"Fettullah Gülen'in karşısında elpençe divan duran AKP İzmir milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübünde ıstakoz yemesi, ülkede kıyamet kopardı.

Milyonlar yoksulluk içinde yaşarken, bir milletvekilinin çok pahalı bir restoranda ıstakoz yemesi elbette sorgulanması gereken sınıfsal bir sorundu.

Sofralar sınıf ayrımının göstergelerinden biridir.

Her şey gibi ıstakoz da sınıfsaldır.

Istakoz lüks restoranlarda zengin sınıfının ağız tadı, yoksulun ise belki de tadını hiç bilemeyeceği bir lezzet.

Ama asırlar öncesi tam tersiydi. Istakoz zenginin burun kıvırdığı bir yoksul yemeğiydi.

Son 150 yılda sınıf atladı.

Amerika'da kıyı kızılderilileri ıstakozu sadece kıtlık günlerinde zorunluluktan yer, genelde gübre olarak kullanırdı.

15'nci yüzyılda Amerika'ya giden Avrupalı yerleşimciler ıstakozla tanışınca iğrenç buldular.

"Denizin Hamamböceği" dediler.

Sahillerde o kadar çok ıstakoz vardı ki, boyları 1 metreye kadar ulaşıyordu.

Kimse ilgi göstermiyordu.

Sadece cezaevlerinde mahkumlara, çifliklerdeki kölelere veriliyordu.

Bir de yemek bulamayan yoksullar tüketiyordu.

Bu nedenle ıstakoz “poor man’s meal” (yoksul yemeği) olarak anılıyordu.

Ancak 18'nci yüzyılda teknolojik gelişmeler ve tren yollarıyla ıstakoz sınıf atlamaya başladı.

Konserve fabrikalarının açılması ve tren yollarıyla milyonlarca ıstakoz konservesi denizden uzak yerleşimcilere ulaştı.

Marketlerde ıstakoz konserveleri en ucuz proteindi ve kaçınılmaz olarak en çok tüketilen ürün oldu.

Sıradan halkın bu kadar ilgi gösterdiği bir gıda, zenginler için çöplüktü.

19'ncı yüzyıla doğru ise denizlerde ıstakoz popülasyonu azaldı.

O kadar çok avlandılar ki, sayıları azalınca, fiyatları yükseldi.

Sonunda yüksek gelir grubunun sofralarında kendine yer bulabilen bir lüks lezzet haline geldi. Zenginler bugün ıstakozu sanki yüzlerce yıldır sofralarından eksik etmiyormuş gibi büyük bir gururla ve gurme edasıyla tüketmeyi sürdürüyor.

Bir zamanların yoksul yemeği ıstakoz, bugün zenginin gösteriş gıda.

Şebnem Bursalı'nın yaptığı da budur.

Görgüsüzlük ve gösteriş.

150 yıl önce yaşasaydı istakoz yemezdi!

Kesin burun kıvırırdı.

Şu atasözümüzü unutmamakta fayda var.

"Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar!"