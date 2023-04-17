Şebnem Schaefer yıllar sonra itiraf etti. Bekaret raporu açıklaması

Yıllar önce aşk yaşadığı Şenol İpek'le cinsel ilişki yaşamadığını ispatlamak için bekaret raporu almasıyla gündeme bomba gibi düşen manken ve sunucu Şebnem Schaefer, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Schaefer, bekaret raporuyla ilgili de konuştu.

"MAGAZİN FİGÜRÜ OLMAK İSTEMEDİM, BENİ KULLANDILAR"

"Magazine malzeme verdiğin o dönemlerle ilgili pişmanlıkların var mı?" sorusuna cevap veren ünlü isim, "Hep dolu işler yapmak istemiştim Modellikten gelen biriyim ama Show TV'de sunuculuk yaparken bana 'bozuk türkçeli sunucu' diyorlar. O zaman teklif cazip geldiği için kabul etmiştim.''

''Bir dönemle Acun Ilıcalı ile Acun Firarda'da çalıştım. Ama 3 hafta sürdü çünkü o plansız programsız çalışıyor, ben de tam tersiyim. magazin figürü olmak istemedim ama o dönem öyle gerekiyordu. O durumda öyle olması gerekiyormuş.''

''Ben direkt düşündüğünü söyleyen biriyim. O zamanlar basın danışmanımda yoktu. Kendime göre doğru olanı yaptım. İnsanlarla ve magazincilerle de nasıl konuşmam gerektiğini öğrendim. O dönem magazin beni kullandı. Benim de onlara malzeme verdiğim şeyler oldu" dedi.

"BEKARET RAPORU İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Schaefer, "Hayatında bekaret raporuyla anıldığın dönem için pişman mısın?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımdaki bir şeyler için pişmanım diyemiyorum. O zaman o kafayla yapıldı. Ama şimdiki Şebnem'le nasıl olur bilmiyorum. Onları bir daha konuşmak istemiyorum ama bambaşka bir Şebnem'di. Bazı şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum."

BEKARET RAPORU OLAYI NEDİR?

Yıllar önce Şenol İpek'le nişanlanan Şebnem Schaefer, ayrıldıktan sonra "Örf ve adetlerimize bağlı kaldık. Evlenmeden kimseyle birlikte olmama kuralını bozmadım" demişti. Bunun üzerine konuşan Şenol İpek ise "Biz onunla birlikte olduk ve annesi de bizi kameraya çekti" iddiasında bulunmuştu. Bunun ardından Schaefer da durumu kanıtlamak için bekaret raporu almıştı.