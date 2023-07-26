Sebze ve meyve yüklü kamyonetle tır çarpıştı

Hatay’ın Payas ilçesinde tır ile çarpışan sebze ve meyve yüklü kamyonetteki ürünler otoyola saçılırken kazada 2 aracın şoförü de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Sebze ve meyve yüklü kamyonetle tır çarpıştı

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM otoyolu Payas ilçesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken lastiği patlayan 80 AEB 329 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette ilerleyen tırla çarpıştı.

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Çarpışma sonrası kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralanırken kamyonette bulunan sebze ve meyveler kara yoluna döküldü.

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YOLA SAÇILAN ÜRÜNLER EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA TEMİZLENDİ

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldılar ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar.

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Kara yoluna saçılan ürünler, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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