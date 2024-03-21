Seçim broşürü kavgası can aldı. İki kardeş tek mermiyle vuruldu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana gelen olayda, CHP’nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı.

İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan dışarı çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi sonrası aralarında tartışma yaşandı.

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban dükkana girerek kavgaya müdahil oldu. Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki silahını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti.

TEK MERMİYLE İKİ KARDEŞİ VURDU

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, emniyete götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban’ı sedyeye alırken, ağabeyini ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Haktan Faik Çoban hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü. Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.