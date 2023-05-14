Seçim günü kurşunlandı

Malatya’da seçim günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Seçim günü kurşunlandı

İHA'nın haberine göre, olay, 10.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Atmalı sokak içerisinde ilerleyen F.T.’ye bölge bulunan bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bağına isabet alan F.T. hafif şekilde yaralanırken, şüpheli şahıs bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

aw890902-01.jpg

aw890902-02.jpg

aw890902-03.jpg

aw890902-04.jpg

aw890902-05.jpg

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu Güncel
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz' Dünya
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz'
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir? Keşfet
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler Magazin
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak Güncel
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı Güncel
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı