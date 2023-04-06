Seçim güvenliği güven vermiyor

Bir yandan seçimlere geri sayım sürerken diğer yandan tespit edilen sahte seçmen sayısı hızla yükseliyor.

Daha dün Bakırköy’de bir apartmanın olmayan dairesinde 8 kişinin yaşadığı tespit edilmiş ve apartman sakinleri hiç var olmayan dairelerde gösterilen hayali seçmenler konusunda yetkililere çağrı yapmıştı ki aradan 24 saat geçmeden benzer bir durum İstanbul’un başka bir semtinde de ortaya çıktı.

Seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından Beylikdüzü’ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Paşabahçe Caddesi’nde yer alan Dostlar Apartmanı'nda yaşayan bir vatandaş seçmen listesini kontrol etti.

e-Devlet’teki listede tanımadığı isimler olduğunu fark eden vatandaş, durumu diğer apartman sakinleriyle paylaştı. e-Devlet’te yer alan seçmen listesinin çıktısını alan apartman yönetimi kapı kapı dolaşarak apartmanda yaşamayan 25 kişinin seçmen listesinde bulunduğunu belirledi.

Apartman sakinleri adına seçmen listesine itiraz etmek için ilk olarak muhtarlığa giden apartman sakini başka bir vatandaşa, durumu Nüfus Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiği söylendi.

Listelere itiraz için son gün olan 2 Nisan Pazar günü dilekçesi ile Nüfus Müdürlüğü'ne giden vatandaşa bu kez "Yoğunluk var, yarın gelebilirsiniz" dendi.

İtiraz için son gün olduğunu bilen ancak kendisine "Yarın gelin" dendiği için bir gün sonraki gün de listeye itirazda bulunabileceğini düşünen vatandaş oradan ayrıldı ve 3 Nisan Pazartesi günü yeniden Nüfus Müdürlüğü’ne gitti.

Burada görevli memur daireleri sayarken vatandaş elindeki listeyi kontrol ediyordu. 65’inci daireye kadar listede bir sorun olmamıştı ki memur daireleri “66, 67, 68…” diye saymaya devam etti.

Yaşadığı 65 daireli apartmanın kayıtlarda 81 daire olarak yer aldığını gören vatandaş, memura, apartmanda yaşamadığını tespit ettikleri 25 kişinin adını gösterdi ve “Bunların fazladan olan dairelerde yaşayıp yaşamadıklarına bakar mısınız?” dedi.

Yanılmıyordu. Tespit ettikleri 25 hayali seçmen hayali dairelere yerleştirilmişti.

İtiraz etmek istedi, buradan belediyeye gönderdiler.

Belediyeye gitti. İtiraz süresinin bittiğini söyleyip orada da yardım etmediler. Elindeki listeyle ne yapacağını düşünürken CHP'ye durumu bildirmesini söyleyenler oldu. Bunun üzerine kalktı CHP ilçe binasına gitti.

İsimleri aldılar. Seçim zamanı sandık numarası ile onlara ‘müdahale etmeye çalışacaklarını’ söylediler.

Türkiye’nin kaderini tayin edecek bir seçime gittiğimiz şu günlerde, üstelik ‘seçim güvenliği’ güven vermezken vatandaş oyunun peşine düştü, itiraz hakkını zamanında kullanmak istedi ama “Bugün yoğunuz yarın gel” cevabı ile yanıltıldı, kapı kapı gezdirildi ve aslında yapabildiği tek şey bir avuç takım elbiseyle muhatap olmak oldu.