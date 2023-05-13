Seçim Güvenliği Platformu’ndan sanatçıların seçim videosu

Videoda birçok ünlü sanatçı yer aldı ve "Hepimiz Sandık Başına" sloganı vurgulandı.

Video, demokratik seçim için sandık başına gitme çağrısı yaptı ve "Ne köşe başına ne çeşme başına ne de ocak başına, buradan böyle doğru sandık başına" sözleriyle devam etti.

Sanatçılar, "Seçimde sandık başına, akşam halay başına" gibi ifadeler kullandı. Ayrıca, oy vermenin önemine dikkat çekerek, "Seçme şansını kullan, oyunun hakkını ver" dediler.

Videoda seçimlerin huzurlu ve barış içinde geçmesi için herkesin sandık başına gitmesi gerektiği vurgulandı.

Sanatçılar videoda şu sözleri kullandı.

“Demokratik bir seçim için, hep birlikte sandık başına. Huzurlu, barış içinde, Demokratik bir seçim, dostlar başına.

Seçimde sandık başına, akşam halay başına.

Oy vermek için gündüz sandık başına, oylarımızın bekçisi olmak için, Akşam sandık peşine.

Müşahit olmaya, sandık başına. Oylar sayılırken sandık başına. Sandıklara gözümüz gibi bakmak için hep beraber iş başına.

Seçme şansını kullan oyunun hakkını ver.”