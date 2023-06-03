Seçim kutlamasına saldırıda 4 tutuklu

Avcılar’da seçim kutlamasına çıkan AKP’li gruba saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi tutuklandı.

Seçim kutlamasına saldırıda 4 tutuklu

DHA'nın haberine göre, olay 28 Mayıs'ta Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasından sonra seçim sonuçlarını kutlayan AK Partili bir grup araçlarıyla caddeden geçerken yolu kapatan başka bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Ellerinde balta olduğu belirtilen grup, partililerin araçlarına da sopalarla vurdu. Gruba, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayın ardından polis ekipleri olaya karışan Hasan Ş., Emrah Ş., Ahmet K., İbrahim S. ve Veysel A. yakalandı. Şüpheliler, "Silahlı Tehdit", "Mala Zarar Verme" ve "Görevli memura mukavemet" suçlarından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen saldırganlardan 4'ü "silahlı tehdit", "mala zarar verme" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklandı.

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