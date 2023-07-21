Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen şeyh isyan etti

CHP'ye oy verenlerin cehennemde cayır cayır yanacağını söyleyen sözde hoca bu kez de ekonomiye isyan etti.

Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen şeyh isyan etti

İsmailağa cemaatine yakın olduğunu söylenen Hüseyin Çevik, seçim döneminde CHP'nin seçimleri kazanması durumunda namaz ve abdest gibi ibadetleri kaldıracaklarını söylediğini iddia etmiş, CHP'ye oy verenlerin "Cehennemde cayır cayır yanacağını" söylemişti. Bu sözleriyle sözde hoca AKP'ye oy istemişti.

Çevik, bu kez de ekonomiye dair yorum yaptı.

Sosyal medyada yayınlanan yeni videoda Hüseyin Çevik AKP yönetimine sitemde bulunurken, şu ifadelere yer verdi:

"Keşke asgari ücret 2 bin lira kalsaydı. O zaman her şey güllük gülistanlıktı. Memur maaşına, emekli maaşına zam yapsan ne olur. Bir taraftan köprüye zam, ekmeğe zam, benzine zam. Biz desteklediğimiz kişilere sitem ediyoruz. Madem bir yola girdiniz düzeltin kardeşim. 'Yeni Bakan' dedik, 'Düzeltecek' dedik daha beter oldu."

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