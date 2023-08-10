Seçim öncesinde 'Elini vicdanına koy ampule vur' demişti: Vicdan azabı duyuyorum keşke söylemeseydim

Seçim sürecinde Şanlıurfa’da yapılan bir sokak röportajında kendisine seçimler hakkında düşünceleri sorulunca, “Elini vicdanına koy ampule vur” diyen vatandaş, seçimlerden sonra bu dediklerinden pişman olduğunu belirtip, “Vicdan azabı çekiyorum. Keşke demeseydim” sözlerini kullandı.

Seçim öncesinde 'Elini vicdanına koy ampule vur' demişti: Vicdan azabı duyuyorum keşke söylemeseydim

Geride bıraktığımız seçimlere damgasını vuran bir konuda sokak röportajları olmuştu. Neredeyse her sokak röportajı viral olup, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşıyordu.

Söz konusu röportajlardan bir tanesi de Şanlıurfa’da gerçekleşmişti. Kendisine seçimler hakkında düşünceleri sorulan yaşlı bir vatandaş, “Elini vicdanına koy, ampule vur” sözleriyle kısa sürede ‘fenomen dayı’ olarak çok izlenen videolardan birisi olmuştu.

Seçimlerden sonra ardı arkası kesilmeyen zamlar, sürekli yükselen enflasyonlardan sonra ‘fenomen dayı’ya tekrar düşünceleri soruldu. Seçimlerden önce AKP’ye oy isteyen vatandaş, seçim öncesinde sarf ettiği sözlerinden pişman olduğunu belirtip “Vicdan azabı duyuyorum, keşke söylemeseydim” sözlerini kullanıp özür diledi.

İşte AKP’ye oy çağrısı yapıp pişman olan o vatandaşın videosu.

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