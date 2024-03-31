Seçim yasaklarının kalkacağı saat belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıktığında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Oy kullanmadan önce açıklama yapan Yener, seçimle ilgili konuştu.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını hatırlatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" dedi.

"SAAT 21'DE YAYIN YASAKLARI KALKACAK"

Yener, Ankara'da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını ve demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Herhangi bir yerden olumsuz bir durum almadık. Tüm yurtta seçimler sorunsuz şekilde devam ediyor. Saat 21'de yayın yasakları kalkacak. Saat 17'de kurulumuz toplanacak ve bu saatin öne çekilip çekilmeyeceğine bakılacak. Tüm siyasi partilerimiz seçimle ilgili kurallara uydular. Bu demokrasi şenliğinin halkımıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

SEÇİM BAŞLADI

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık kuruldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacağı belirtildi.