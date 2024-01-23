Seçim yılı ve Türkiye'deki seçimler

Partilerin Mart ayındaki yerel seçimler için adayları topluma açıklanırken, ülkenin gündemi de her geçen gün yerel seçimler üzerinde yoğunlaşıyor. Henüz üzerinden altı ay geçen genel seçimlerden hatırlayacağımız üzere, önümüzdeki iki ay adeta seçimle yatıp seçimle kalkacağımız günler yaşayacağız.

Ancak bu sene, bizimle aynı kaderi 3 milyara yakın seçmen de paylaşacak.

2024 yılında 76 farklı ülkede seçimlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD Başkanlık seçimleri başta olmak üzere, Rusya, Tayvan, Meksika, Hindistan, Pakistan, İngiltere, Güney Afrika, Endonezya, Venezuela, Belarus, Finlandiya, El Salvador vd. pek çok ülke başkanlık veya meclis seçimleri nedeniyle bu yıl sandığa gidilecek.

Seçimlerin bazıları, farklı dengeleri değiştirmesi açısından kendi içerisinde önemli; dünyanın fikri gidişatının ne yönde olduğunu göstermesi açısından da…

Dünyada seçimler

Şüphesiz dünyadaki bu seçimlerin en önemlisi Kasım ayında gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimleri çerçevesinde Trump ve Biden yarışı. Anketlere göre, favori ismin Trump olduğunu da söylemek gerek.

Hindistan'da ise, Nisan 2024’te mevcut iktidar Modi, iktidar tarafından ezilen Müslümanların etrafında toplandığı Gandhi’nin başını çektiği muhalefet ittifakıyla yarışacak. Pakistan’da favori aday, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınıp yargılanarak ceza alan, dolayısıyla şu an siyasi yasaklı olduğu için seçimlere giremeyecek, ancak destekleyeceği kişi merakla beklenen Khan.

Meksika’daki başkanlık seçimlerinde iki kadın karşı karşıya, dolayısıyla sonuç ne olursa olsun Meksika, ilk kadın başkanını seçmiş olacak. Tayvan’da ise seçimlerde adeta bir bağımsızlık mücadelesi veriliyor; adaylardan biri (ve favori gösterileni) Tayvan’ın bağımsızlığından yana iken, diğeri Çin ile iyi ilişkiler kurmayı vaat ediyor. Tabii favori adayın kazanmasının Çin’in Tayvan’ı işgaline neden olabileceği düşünülüyor.

Birleşik Krallık'ta iktidarın İşçi Partisi’ne geçmesi beklenirken; Rusya, Belarus, Venezuela ve İran seçimleri ise yarışmanın gerçek olmadığı, sonucun belli olduğu ve dolayısıyla iktidarın değişme ihtimalinin bulunmadığı seçimler.

Türkiye ’ deki seçimler için beklentiler

Türkiye’de hâlâ sonuçların önceden belli olmadığı, adil olmasa da rekabetin yer aldığı seçimlerin yapılıyor olabilmesi güzel.

Ancak hak ettiğimiz ve olması gereken demokrasi kriterlerinden ne yazık ki uzaktayız.

Seçim yarışı eşit koşullarda, adil bir şekilde gerçekleştirilemiyor.

Özellikle medya ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda önemli eksiklikler, hukuksuzluk var. Yargı bağımsızlığının sağlanamaması yüzünden, rakipler eşit siyasi baskılar altında dahi yarışmıyor.

İleriki günlerde ise, seçim kampanyasının daha da sertleştiğini göreceğiz.

Genel seçimlerin ardından, muhalefetin en çok önlem aldığı ve karşı koymaya çabaladığı seçim araçlarından biri yapay zekâ. Daha doğru ifadesiyle, yapay zekâ ile seçim manipülasyonu yapılması ihtimali.

Seçimlere gölge düşürerek adayların meşruiyetini zayıflatacak bu türden kara propagandaların tekrardan kullanılmamasını umarak, ahlaki sınırları aşmayan söylem ve eylemlerle, mümkün olduğunca adil bir seçim dönemi geçirmemizi, adeta seçim yılı olacak 2024 yılında, dünyanın parmakla gösterilen demokrasi örneklerinden biri olmamızı dilerim…