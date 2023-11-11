Seçimde hangi adayı destekleyeceklerinin ipucunu verdi. Derin Beşiktaşlılar dün gece buluştu

Beşiktaş Dostları Derneği, gelenekselleşen toplantılarından birini dün akşam yaptı. Toplantıda, kulübün eski yöneticileri ve gazeteciler yer aldı.

Ali Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Seçimde hangi adayı destekleyeceklerinin ipucunu verdi. Derin Beşiktaşlılar dün gece buluştu

Beşiktaş Kulübü’nün menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve 2.500 kongre üyesinin oluşturduğu Beşiktaş Dostları Derneği geleneksel her ay yapılan toplantılarını sürdürüyor.

Bu toplantılardan biri, dün akşam gerçekleştirildi. Beşiktaş Dostları Derneği Başkanı Bülent Deriş ve kulübün eski yöneticilerinden Ertunç Soğancıoğlu’nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, gazeteciler de katıldı.

Toplantıda, Beşiktaş'ın sezon değerlendirmesi ve ana gündem maddesi olan başkanlık seçimi konuşuldu.

"ORTAK MENFAAT BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş Dostları Derneği, seçim ve çıkan adaylarla ilgili olarak, “Ortak menfaat Beşiktaş” dedi ve zor günlerde Beşiktaş’ın desteklenmesinin şart olduğunu belirtti.

Ayrıca dernek, başkanlık seçiminde hangi adayı destekleyeceğini ise Salı günü açıklayacağını ifade etti.

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