Seçimden sonra evi yıkılan teyze: Tayyip'e oy verip kazandırdık, evlerimizi yıktırdı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sona ermesi sonrası üst üste zamlar geldi. Başta süt ve benzin olmak üzere pek çok ürüne zam gelirken bunları sigara ve alkol de takip ediyor.

Seçimlerin ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Bir mahallede gerçekleşen yıkım sonrası vatandaşlar isyan etti. Evlerin yıkımı sırasında yaşlı bir kadının fenalık geçirdiği görüldü.

Evi yıkılan bir kadının söyledikleri ise dikkat çekti. Oyunu Erdoğan’a verdiğini belirten kadın “Tayyip'e oy verip kazandırdık, iki gün sonra evlerimizi yıktırdı” dedi.