Seçimden sonra evi yıkılan teyze: Tayyip'e oy verip kazandırdık, evlerimizi yıktırdı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan’ın kazanması sonrası yaşanan bir olay dikkat çekti. Evi yıkılan bir kadın “Tayyip’e oy verdik, kazandırdık, iki gün sonra evlerimizi yıktırdı” dedi.

Seçimden sonra evi yıkılan teyze: Tayyip'e oy verip kazandırdık, evlerimizi yıktırdı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sona ermesi sonrası üst üste zamlar geldi. Başta süt ve benzin olmak üzere pek çok ürüne zam gelirken bunları sigara ve alkol de takip ediyor.

Seçimlerin ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Bir mahallede gerçekleşen yıkım sonrası vatandaşlar isyan etti. Evlerin yıkımı sırasında yaşlı bir kadının fenalık geçirdiği görüldü.

Evi yıkılan bir kadının söyledikleri ise dikkat çekti. Oyunu Erdoğan’a verdiğini belirten kadın “Tayyip'e oy verip kazandırdık, iki gün sonra evlerimizi yıktırdı” dedi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı Sağlık
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı Spor
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi Güncel
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada Güncel
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada
MSB: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
MSB: 3 terörist daha teslim oldu