Seçime 30 gün kala partilerin karnesi

AK PARTİ: İstanbul’u bir kez daha kaybetme korkusunu üzerlerinden bir türlü atamıyorlar.

Seçimde bekledikleri sonucu alamazlarsa bunun nedenini adaylarda değil genel ekonomik durumda aramalılar.

CHP: Geleneksel tutumunu değiştirmiyor, gene dağınık, iç huzuru bulamamış bir tablo çiziyorlar.

İstanbul, Ankara ve İzmir’i kazanıp bunu büyük bir seçim zaferi olarak göstermek istiyorlar.

Diğer kentlere sanki yeterince önem vermiyorlarmış gibi.

DEM Parti’yle ilişkisi seçmenlerinin bir kısmında küslüğe yol açabilir.

İYİ PARTİ: “Hür ve müstakil” girecekleri ilk seçim olmasının heyecanını yaşıyorlar.

Oy oranlarını artırır, Anadolu’nun kimi kent ve ilçelerinde başkanlıkları kazanırlarsa 2028 seçimine çok iddialı hazırlanabilirler.

Aksi bir sonuç tartışmalı bir süreç başlatır.

MHP: Ak Parti’yle ittifakta ezilmediler, kaybolmadılar.

Bazen iktidar bazen muhalefet görüntüsü verdiler.

Geçen yerel seçimde kazandıkları yerleri korumanın yanı sıra başka kimi il ve ilçeleri de kazanmak istiyorlar.

DEM PARTİ: Hiç çalışmıyorlar mı yoksa çalışmalarını kamuoyuna duyurmakta zorluk mu çekiyorlar, tam anlayamadım.

Sanki “Güneydoğu’da 7-8 kent her hâlükârda bizimdir. İstanbul’un kimi ilçelerinde CHP ile yapılacak iş birliği de önemli bir kazançtır. Gerisine boş ver” havasındalar.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Ak Parti’yle ittifak yapmayışları kendileri açısından iyi olmuşa benziyor.

Bu seçimde başkanlıklar kazanmaktan ziyade oylarını artırma peşinde koşacaklar.

İstanbul’da alacakları oyla AK Parti’ye seçimi kaybettirebilirler.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: Küçük ölçekli partiler içinde seçimi en ciddiye onlar alıyor gibi. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar.

Oylarını artırmaları 2028 seçimi için partiye gönül verenlerde bir heyecan dalgası yaratabilir.

ZAFER PARTİSİ: “Milyonlarca düzensiz göçmeni Zafer Turizm otobüslerine bindirip geldikleri yerlere göndereceğiz” söylemine yeni ve etkin vaatler ekleyemeyişleri en büyük zaafları.

Bu seçimde başarı göstermeleri beklenmiyor.

2028’de ne yapacakları ise bundan sonra izleyecekleri politikaya bağlı.

VATAN PARTİSİ: Seçime kazanmak için değil kaybetmek için girmeyi hiç sorun yapmıyorlar.

Anlaşılması zor tuhaf bir özgüven içindeler.

SAADET PARTİSİ: “6’lı ittifaka nereden girdik” diye gizli gizli dövünüyor olmalılar.

Seçmeninin büyük bölümünü Yeniden Refah Partisi’ne kaptırdılar.

Seçimden sonra yeni lider, yeni politika arayışı gündeme gelebilir.

DİĞER PARTİLER (Demokratik Sol, DEVA, Gelecek, Demokrat, Memleket) Sınıfta en arka sırada oturan yaşını başını almış, dersle filan alakası olmayan tasdikname bekleyen öğrencilere benziyorlar.

Seçimden sonra hepsinde hesaplaşma başlayabilir, bazıları tabelasını indirebilir.