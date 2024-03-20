Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı

CHP ile yapılan 'kent uzlaşısı' sonucu bazı bölgelerde aday göstermeyen DEM Partisi, Ekrem İmamoğlu'na karşı Meral Danış Beştaş'ı aday olarak belirledi.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterip göstermeyeceği tartışılırken, Başak Demirtaş'ın adaylık işaretleri sonrasında parti, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday olarak duyurdu.

DEM adayları seçmenlerden destek istemeye devam ederken, bazı seçmenlerin İmamoğlu'nu destekleyeceği iddia ediliyor.

Selahattin Demirtaş'ın, seçime bir hafta kala İstanbul seçimleri için dikkat çekici bir açıklama yapacağı söylendi.

Selahattin Demirtaş'ın çağrı yapacağı iddiasını Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Sözcü TV canlı yayınında gündeme getirdi.

Yakın zamanda Selahattin Demirtaş'ın seçim öncesinde önemli bir hamle yapacağı konuşulmakta olduğu bildirildi.

"BANAN ÇOK UZAK BİR İHTİMAL GİBİ GELİYOR"

Kulis bilgisi paylaşan Gazeteci Çiçek, "Selahattin Demirtaş'ın seçime bir hafta kala Meral Danış Beştaş için bir çağrı yapacağı çok dillendiriliyor, Meral Danış Beştaş'a oy istemesiyle ilgili. İki şekilde geliyor; birincisi, Meral Hanım kişisel olarak, aile olarak hem Başak hanıma hem sayın Demirtaş'a çok yakınlar. Yani dostlukları çok ileri boyutta. Seçime bir hafta kala çok dillendiriliyor. Bana da çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor" sözlerini kullandı.

Çiçek, İstanbul'daki Nevruz etkinliğindeki kalabalığa atıfta bulunarak, İmamoğlu'nun DEM seçmeninin yaklaşık üçte birinin oyunu aldığını, seçimin kaderinin DEM ve Yeniden Refah'ın tavrıyla belirleneceğini ve iki adayın anketlerde kendilerini hafif bir önde gösterdiğini, ancak anketlerin hata payının %2 olduğunu belirtti.

Çiçek, ayrıca DEM'in oylarının büyük bir kısmının partide kalabileceğini ancak Selahattin Demirtaş'ın yapacağı bir açıklamanın durumu değiştirebileceğini söyledi.