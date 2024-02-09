Selahattin Demirtaş: DEM Parti ile AKP görüşebilmeli ve uzlaşabilmeli

Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş: DEM Parti ile AKP görüşebilmeli ve uzlaşabilmeli
Cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş’tan DEM Parti ve AKP açıklaması geldi. Demirtaş, AKP ve DEM Parti’nin görüşerek uzlaşması gerektiğini söyledi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş DEM Parti ile AKP’nin görüşerek uzlaşması gerektiğini söyledi. Demirtaş, cezaevinden yayınladığı mektupta iki partinin görüşmemesinin bir eksiklik olduğunu belirtti.

Demirtaş’ın yayınladığı mektuptan ilgili bölüm şöyle:

"DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum. Ama eğer yoksa bu, iki parti için de büyük bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin, toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir, konuşabilmelidir. Bu son derece meşrudur, hatta geldiğimiz süreç itibarıyla bir görev, bir sorumluluktur.

DEM Parti ile CHP arasında basına da yansıyan görüşmeler oldu. Çok daha fazla görüşmeliler, konuşmalılar. Aynı şekilde diğer tüm partiler de birbirleriyle konuşabilmelidir. Bunun aksini savunmak siyasetin doğasına aykırıdır."

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