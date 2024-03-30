Seçime saatler kala Google'da aratılan soru şok etti. Seçim sonuçlarını belirleyecek detay

31 Mart 2024 yerel seçimleri için artık sayılı saatler kaldı. Oy verme işlemi doğudaki 32 şehirde sabah 07:00 ile 16:00 saatleri arasında, geri kalan şehirlerde ise 08:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Seçimlerde alınacak sonuçlar heyecanla beklenirken Google’da aratılan bir soru dikkat çekti.

BİRİNCİ SIRADA

Google’da en çok arananları gösteren Google Trends’de, “Oy kullanmama cezası” çok yüksek bir farkla listenin birinci sırasında yer alıyor.

Verilere göre 50 bini aşkın kez aratılan soruyu, 20 bin kez aranan “Kızılcık Şerbeti fragman” araması ikinci sıradan takip ediyor.

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanabileceği seçimde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Peki, seçimlerde oy kullanmak zorunlu mudur, oy kullanmayan ceza alacak mı? İşte, YSK 2024 oy kullanmama cezası...

​​​​​​​

OY KULLANMAYANLAR KAÇ LİRA ÖDEYECEK?

Seçimlerde oy kullanmama cezasının kaç lira olacağı henüz duyurulmadı. Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda oy kullanmamanın cezası belli olacak.

Ülkemizde en son gerçekleşen seçim olan 2023 Genel Seçimlerinde oy vermemenin cezası 300 lira olarak belirlenmişti.