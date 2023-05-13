Seçime saatler kala İletişim Başkanlığı ataması

Seçime saatler kala Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü görevine Ruşen Arvas atandı.

Seçime saatler kala İletişim Başkanlığı ataması

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri için artık saatler sayılırken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan peş peşe atamalar geldi.

Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararnamesine göre Recep Tayyip Erdoğan üç atama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü görevine Ruşen Arvas atandı.

DSİ’YE ÇİFTE ATAMA

Erdoğan ayrıca Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’ne iki atama yaptı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Akif Balta DSİ Genel Müdürü olarak atanırken Mehmet Ekinci de DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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