Stüdyoya bakın nasıl geldi? Seçimi AKP kazanınca derin bir oh çeken Rasim Ozan Kütahyalı'dan son hareket

Fanatik Galatasaraylı gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı bu kez de canlı yayında giydiği kostümle gündem oldu.

Rasim Ozan'ın aslan kostümü ile Beyaz TV'deki spor programına katılması renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

Ertem Şener, Ahmet Çakar ve Abdulkerim Durmaz stüdyoya kostümle giren Rasim Ozan'ı görünce kahkahalara boğuldu.

Ahmet Çakar'ın Rasim Ozan'ın yeleleriyle oynadığı anlar ise sosyal medyada en çok ilgi gören anlar oldu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Rasim Ozan Kütahyalı, geçen yıl Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olduğu gün Beyaz Futbol yayınına Fenerbahçe forması ile çıkarak Fenerbahçe marşı söylemişti ve yine gündem olmuştu..