Seçimi kazanınca vaadini gerçekleştiren sınıf başkanı okula Dj götürdü

Denizli'de küçük bir çocuk "Sınıf başkanı olursam okula Dj Serap ablayı" getireceğim dedi. Seçimi kazanıp sınıf başkanı olan çocuk seçim vaadini gerçekleştirip okula Dj getirdi.
21 Kasım 2023 Salı
Denizli'de küçük bir çocuk "Sınıf başkanı olursam okula Dj Serap ablayı" getireceğim dedi. Seçimi kazanıp sınıf başkanı olan çocuk seçim vaadini gerçekleştirip okula Dj getirdi.
Denizli'de küçük bir çocuk "Sınıf başkanı olursam okula Dj Serap ablayı" getireceğim dedi. Seçimi kazanıp sınıf başkanı olan çocuk seçim vaadini gerçekleştirip okula Dj getirdi.