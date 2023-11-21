Seçimi kazanınca vaadini gerçekleştiren sınıf başkanı okula Dj götürdü

Denizli'de küçük bir çocuk "Sınıf başkanı olursam okula Dj Serap ablayı" getireceğim dedi. Seçimi kazanıp sınıf başkanı olan çocuk seçim vaadini gerçekleştirip okula Dj getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seçimi kazanınca vaadini gerçekleştiren sınıf başkanı okula Dj götürdü

Denizli'de küçük bir çocuk "Sınıf başkanı olursam okula Dj Serap ablayı" getireceğim dedi. Seçimi kazanıp sınıf başkanı olan çocuk seçim vaadini gerçekleştirip okula Dj getirdi.

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