Seçimin kaderini onlar belirleyecek. Tüm partiler ve adaylar onların peşine düştü

Seçime sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan birisi de ilk kez oy verecek genç seçmenin oy verme eğilimleri ve seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceği. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü ile BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun değerlendirmelerini anlattı.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan’ın haberine göre, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, ilk kez oy kullanacak seçmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 10 puandan fazla bir farkla desteklediğinin araştırmalara yansıdığını söyledi. Kömürcü, “Muharrem İnce’ye yönelik bir ilgi de var ancak ne kadar kalıcı olduğu tartışılır” dedi. Kömürcü, parlamento seçimlerinde ise CHP’nin ülke ortalamasının çok üzerinde bir oran ile ilk kez oy kullanacak seçmen tarafından desteklendiklerini aktardı.

"ADALETSİZLİĞİN BİÇİMİ"

Kömürcü, “Gençlerin yaşamayı hayal ettikleri toplum modeli ile CHP’nin savunduğu toplum modelinin örtüşmesinin etkisinden bahsedilebilir” diye konuştu. Kömürcü, şöyle devam etti:

“Gençlerin dünyayla kurduğu ilişkiyi doğru analiz etmeden yapılan siyasi pazarlama ve reklam faaliyetinin başarılı olma şansı yok. AKP ve MHP’yi destekleyen anne-babalara sahip genç yeni seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının ailelerinden farklı siyasal tercihler geliştirdiklerini tespit ediyoruz. Gençler için mülakatlarda elenmek, liyakatsizlik, adam kayırmacılık adaletsizliğin en görünen biçimi. Eğitim sistemindeki aksaklıklar da fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bir adaletsizlik. Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosunun açıklık ve samimiyete denk gelen bir etkisi olduğu söylenebilir.”

“SEÇİM SONUCUNA EN ÇOK İLK KEZ OY KULLANACAKLAR ETKİ EDECEK”

Erdal Akaltun ise seçim sonucuna en çok etki edecek kesimin ilk kez oy kullanacak genç seçmen olduğunu söyledi. Akaltun, “Gençlerin siyasal tercihleri tam olarak netleşmediği için gelişen olaylara göre oy verme eğiliminde olacaklar. 20 yaşındaki bir genç, lidere, kadroya, adaylara, vaatlere bakarak kararını verecek. Gençler siyaseti daha yakından takip ediyor. Bunun nedeni de iktidarın uygulamalarından mutlu olmayan gençler, daha iyi bir ülke, eğitim, sağlık koşullarını kim sağlayabilir diye bakıyorlar. Yaşam koşullarının mevcut iktidarın 20 yıllık politikalarının sonucu olduğunu bilen gençler, farklı bir arayış içerisinde. Bu noktada gençlerin yüzde 75’i iktidar dışındaki partilere oy verme eğiliminde” dedi.