Seçimleri yalnızca 3 oy alarak tamamlayan parti. Bu da seçimlerin Züğürt Ağası. Cumhuriyet tarihine geçtiler

31 Mart Yerel seçimleri tamamlandı, oylar sayıldı, birçok seçim bölgesinde sonuçlar resmiyet kazanmasa da netleşti.

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP geçen dönem kendilerinde bulunan birçok belediyeyi başta CHP olmak üzere diğer partilere kaybetti. CHP yüzde 37,76 oy oranı ile 35 belediyede zafer kazandı. Böylece CHP, AKP’yi geride bırakarak Türkiye’de 1’nci parti konumuna geldi.

SADECE 3 OY ALABİLDİ

Yerel seçimlerde, sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, beklediği oy desteğini alamadı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde 3 oy aldı. Böylece parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu. Güç Birliği Partisi, Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi olarak tarihe geçti.

Yaşanan olay akıllara 1985 yılında çekilen Züğürt Ağa filmi geldi. Ünlü oyuncu Şener Şen’in başrolde oynadığı dizide adaylığını koyan ağa seçimlerde sadece 1 oy alabilmişti. Yaşanan olay sonrası 1 oyu kim attı tartışması yaşanmıştı.