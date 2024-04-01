Kütahya'da AKP ve MHP arasında kıran kırana yarış. MHP kazandı AKP itiraz etti. Gözler İlçe Seçim Kurulu'nda

Kaynak: AA
Kütahya'da AKP ve MHP arasında kıran kırana yarış. MHP kazandı AKP itiraz etti. Gözler İlçe Seçim Kurulu'nda
Kütahya'nın Emet ilçesinde MHP 22 oy farkla seçimi kazandı, AK Parti itiraz etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP'nin adayı Mustafa Koca'nın kesin olmayan sonuçlara göre 22 oy farkla kazandığı seçimde oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 545 geçerli oyun kullanıldığı Emet ilçesinde MHP adayı Mustafa Koca 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2 bin 292 oy aldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP adayı Mustafa Koca'nın kesin olmayan sonuçlara göre 22 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Partili yetkililer, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

Emet İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

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