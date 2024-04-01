Yerel seçimden bir gün sonra ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah’tan geldi. ‘Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır’

Yerel seçimlerin hemen ardından, ilk erken seçim çağrısı Yeniden Refah’ın yerel seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı ve partinin genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz’den geldi.

“BİZİMLE HELALLEŞMENİZ GEREKİYOR”

Mehmet Altınöz, burada yaptığı açıklamalarda, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili bütün zorluklara rağmen İstanbul’da kendisine destek veren seçmenlere teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

Altınöz, ayrıca AKP yöneticilerine seslenerek, “Bu süreçte bize çok ağır hakaretler eden, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığımız ama bu süreçte her partinin kendi adayları ile girmiş olduğu yerel seçimde bizim kesinlikle layık olmadığımız hakaretleri yapan AK Parti yöneticilerine de seslenmek istiyorum; lütfen gelin bizimle helalleşin, bizimle helalleşmeniz gerekiyor. Bu helalleşmeyi yapmadan lütfen Türkiye’de siyaset yapmaya devam etmeyin" ifadelerini kullandı.

Altınöz, "Kaldı ki siz 16 milyon İstanbullunun ve 85 milyonun ferasetine güvenmediniz. Her şeyi bildiğinizi zannettiniz. Yapılacak ilk erken seçimde de Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan Bey’i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİM MECBURİYETİ VARDIR”

Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Altınöz, Türkiye’nin şu anda Bangladeş ve Somali şartlarında yaşadığını öne sürdü. Altınöz, konuşmasının devamında, Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti olduğunu belirterek, kendilerinin şu anda üçüncü parti konumunda olduklarını anımsatarak, “Biz de üçüncü parti konumuna gelmiş bir partinin yöneticileri ve bu partinin sorumluluk sahibi olan insanları olarak bu iradeyi ortaya koymak zorundayız” dedi.

Vatandaşların kendilerine gösterilen teveccühü parlamentoda kullanmak zorunda olduklarını belirten Altınöz, “Erken seçim olacağı an itibariyle en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

“DERHAL BİZİM İKTİDARA GELMEMİZ LAZIM”

Gazze’nin durumu ile ilgili olarak da konuşan Altınöz, Fatih Erbakan iktidarda olsaydı İsrail’in Gazze'ye saldıramayacağını iddia etti.

Altınöz, konuşmasının devamında, Erbakan iktidarda olsaydı, İsrail’in Gazze’ye saldırmayı aklında bile geçiremeyeceğini öne sürerek, “Acaba biz böyle bir operasyon yapabilir miydik diye aklından geçiremez. İşte milli görüş farkı bu. Derhal bizim iktidara gelmemiz lazım. Saniye geçirmeden. Erken seçim ne zaman, yarın. Yarın erken seçim istiyoruz” dedi.