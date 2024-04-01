MHP seçimi kazandı kulüp başkanı istifa etti

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MHP seçimi kazandı kulüp başkanı istifa etti
Karaman FK Başkanı ve Yönetim Kurulu yerel seçim sonrası istifa etti.

Sedat Tugan - Karaman / Yeniçağ

31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı basın toplantısında mevcut Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın yeniden kazanması halinde Karaman FK Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklayan Han, sözünde durdu ve yönetimiyle birlikte istifa ettiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Karaman FK Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Han yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimlerinin şehrimize ve ulusumuza bereket ve başarı getirmesini diler, kazanan belediye başkanlarımıza görevlerinde üstün başarılar temenni ederim. Milli iradenin her güçten üstün olduğu inancıyla, sandıktan çıkan sonuçlara koşulsuz ve tam bir saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Kazanan Belediye yönetimimizin, nedenini henüz anlayamadığımız katı tutumu Karaman FK'ye karşı devam edecek gibi görünüyor. Bu duruş, yönetim kurulumuz tarafından gelecek planlamalarımız için bir "referans" noktası olarak kabul edilmiştir. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan toplantıda, tüm kurullarımızla birlikte Karaman Futbol Kulübü yönetiminden istifa etme kararı almış bulunuyoruz ve bu kararı kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

TARAFTARLARIMIZA VE BİZE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Başkan Han, “3.Lig'de küme düşme hattında, maddi zorluklarla devraldığımız Karaman Futbol Kulübü'nün idari ve sportif başarıları tüm kesimler tarafından takdirle karşılanmaktadır. Bu süreçte koşulsuz destek veren binlerce taraftarımıza sonsuz teşekkürler. KARAMAN adını spor arenasında en üst düzeyde temsil etme amacıyla çıktığımız bu yolda, yerel yönetimden ne yazık ki maddi ya da manevi anlamda hiçbir destek görmedik. Tüm maddi ve manevi kaynaklarımızı Karaman halkı için seferber ettiğimizi bilmenizi isterim. Yönetim kurulumuz ve benim sonsuz kaynaklara sahip olmadığımız için, maalesef hayallerimiz yarım kalmıştır. 2023-2024 sezonu için kalan maçlarımıza ilişkin planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz ve ligi mümkün olan en iyi sıralamada tamamlamak istediğimizi belirtmek isterim. Süreçle ilgili detaylar ve daha fazla açıklama ilerleyen günlerde yapılacaktır” dedi.

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