Seçmen kağıdıyla kalp yapan milli voleybolcunun adresini aradılar

Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın, seçmen kağıdıyla kalp yaptığı paylaşımının ardından bazı kişilerin fotoğrafa yakınlaşarak adresine baktığını açıkladı.

Seçmen kağıdıyla kalp yapan milli voleybolcunun adresini aradılar

Galatasaray ve milli takımın yıldızı İlkin Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmaya giderken, seçmen pusulasıyla yaptığı kalp işareti sonrası sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

İlkin Aydın yaptığı ilk paylaşımda, "Oy ver" etiketiyle seçmen kağıdıyla kalp yaptığı görseli kullandı. Aydın bu paylaşımı sonrası bazı kişilerin fotoğrafı yakınlaştırarak adresine baktığını söyledi.

Ay - Yıldızlı sporcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Buyurun gelin neden bu ülkede sandık güvenliği konuşuyoruz istişare ederiz." diyerek tepki gösterdi.

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