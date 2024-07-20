Seda Bakan, Hadise’nin oyunculuğunu öve öve bitiremedi

Söylediği şarkılar ve sahne performansları ile akıllara kazınan ünlü şarkıcı Hadise oyunculuk kariyerine adım attım

Gain platformunda yayınlanacak Deli Oğlan dizisinin başrolünde yer alan ve ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise’yi rol arkadaşı Seda Bakan övgü dolu sözlerle anlattı.

2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde Seda Bakan, Hadise’den “O kadar yetenekli ve doğal ki yazılan replikleri kendisi gibi söylüyor. Biz hepimiz şoktayız.” diyerek bahsetti.

Hadise’ye “Sen ilk defa bu işi yapıyorsun, nasıl bu kadar iyi olabilirsin?” dediklerinde “Ben de ne yaptığımı bilmiyorum” cevabını aldıklarını söyledi.

Hadise’nin oyunculuk performansını “muhteşem” olarak tanımlayan Seda Bakan, sözlerini “Maşallah diyelim nazar değmesin” sözleri ile noktaladı.