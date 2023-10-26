Seda Bakan'ın doğum gününe ünlüler akın etti. Tarzıyla dikkat çekti

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Seda Bakan, 38'inci doğum gününü kutladı.
Doğum gününden birçok kare paylaşan oyuncu "40’a gelmeden 30’ların keyfi çıkıyordu" notunu düştü.
Oyuncunun doğum günü partisinde ünlü arkadaşları da yer aldı.
Oyuncu, 2014 yılında evlendiği Ali Erel ve iki kızıyla poz verdi.
Oyuncuyu yakın dostu Hadise de yalnız bırakmadı.
Partide oyuncunun Zeytin Ağacı dizisinden rol arkadaşı Tuba Büyüküstün de vardı.
Bakan'ın dizide beraber rol aldığı Murat Boz ve Umut Kurt partide boy gösterdi.