Seda Bakan'ın doğum gününe ünlüler akın etti. Tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğum gününe Hadise, Murat Boz ve Tuba Büyüküstün gibi birçok ünlü isim katıldı.

Seda Bakan'ın doğum gününe ünlüler akın etti. Tarzıyla dikkat çekti

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Seda Bakan, 38'inci doğum gününü kutladı.

abdnppgs-uaif2uv6oaaaq.jpg

Doğum gününden birçok kare paylaşan oyuncu "40’a gelmeden 30’ların keyfi çıkıyordu" notunu düştü.

Oyuncunun doğum günü partisinde ünlü arkadaşları da yer aldı.

vjv7ykzioewtidj4oarwga.jpg

Oyuncu, 2014 yılında evlendiği Ali Erel ve iki kızıyla poz verdi.

z-jbbikmzk2k-37ef0e7-w.jpg

Oyuncuyu yakın dostu Hadise de yalnız bırakmadı.

asqo22mvmeuehnhspigacq.jpg

Partide oyuncunun Zeytin Ağacı dizisinden rol arkadaşı Tuba Büyüküstün de vardı.

lpgs4kbpnuirjxmsdkczmq.jpg

Bakan'ın dizide beraber rol aldığı Murat Boz ve Umut Kurt partide boy gösterdi.


İlgili Haberler
Seda Bakan evin her yerine düdük koydu. "Kendime gelebilmiş değilim"
Seda Bakan reklamcıların yeni gözdesi oldu. Zeytin Ağacı dizisinden sonra şansı açıldı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı