Sedat Kaya Galatasaray'ın galibiyetindeki en önemli ismi açıkladı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 3-0 kazanılan Olimpija Ljubljana maçını yazdı...

Sedat Kaya Galatasaray'ın galibiyetindeki en önemli ismi açıkladı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Allah nazardan korusun.
Barış Alper sezona öyle bir başladı ki, tutabilene aşk olsun.
Hazırlık maçlarında da sahanın en iyisiydi, bu akşam Ljubljana karşısında da.
Sahanın her yerinde vardı.
Sağda, solda, ortada hatta bazen savunmada.
Pres yaptı, top kaptı, paslarıyla arkadaşlarını pozisyona soktu.
Sahada kaldığı 80 dakika boyunca yapmadığı iş kalmadı.
Adeta Galatasaray'ın hamalıydı.
9. dakikada Kerem'in attığı golde başroldeydi.
Presi ve asisti mükemmeldi.
Ljubljana ilginç bir takım.
Özellikle ilk 15 dakikada önemli pozisyonlar buldular.
Ama kalede Muslera'nın olduğunu unuttular.
Muslera ilk yarıda en az üç çok önemli şutu bertaraf etti.
Sarı Kırmızılıların iki stoperi Nelsson ve Abdülkerim de rakip forveti durduran adamlardı.
Galatasaray ilk 15 dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Barış Alper, Mertens ve Kerem Bakumbu'yu sık pozisyona soktular.
Kongolu son vuruşlarda isabetli olsaydı, ilk yarı farklı bir skorla kapanabilirdi.
İkinci yarıda Galatasaray'ın baskısı iyice arttı.
Özellikle Barış Alper, Kerem ve Mertens'in çok iyi anlaşması çok iyiydi.
47'de Mertens'in skoru 2-0'a getiren gol bu uyumun ürünüydü.
Bu gol Ljubljana'nın direncini iyice kırdı.
Artık sahada Galatasaray'ın egemenliği vardı.
Ancak, Bakambu skor şutlarında başarısızdı.
73'de İcardi Bakambu'nun yerine girerek sezonun startını verdi.
Gol atamadı ama kısa sürede hazır olacağını gösterdi.
90'da sahneye çıkan isim Halil oldu. Kerem'in muhteşem ortasında harika vurdu ve maçın skorunu belirledi.
3 gollü maçın özeti 3 cümleydi.
Muslera durdurdu.
Barış Alper, Kerem ve Mertens parladı.
Halil cilaladı.
8'i isabetli 15 şut ve
sonuçta rakip sahada 3-0'lık bir netice.
Rövanşa yeter de artar bile.

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