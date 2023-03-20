El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i 90+2'de devirdi

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Dünyanın gözü Barcelona'daydı.

Barcelona sanatçıların şehridir.

Gaudi ve Montaner’in mimari eserleri milyonları kendisine hayran bırakır.

İspanya futbolunun iki mimarı Barcelona ve Real Madrid de futbolu sanata çevirerek dünyanın her yerinde milyonlarca hayrana ulaşır.

Futbolun bu iki mimarı El Classico'da Nou Camp'ta karşı karşıya geldi.

Bu maç aynı zamanda La Liga'nın lideri Barcelona ile 9 puan gerisindeki takipçi Real Madrid'in mücadelesiydi.

Real Madrid yarışa devam etmek için kazanmak zorundaydı.

İspanyollar, "Caminito comenzado, es medio andado" der.

Türkçesi; Başlamak bitirmenin yarısıdır.

İki takım da maçı galibiyetle bitirmek için El Classico'ya muhteşem başladı.

Barcelona pas ağırlıklı futboluyla rakibine üstünlük sağlamaya çalışırken, Real Madrid kanatlardan Modric, Valverde, Vinicius ve Benzema gibi süpersonik silahlarını pozisyona sokmayı hedefledi.

Ve 9.dakikada hedefi buldu. Sol taraftan gelişen atakta Vinicius sıfıra yakın pozisyonda kendisini marke eden Araujo'yu öyle zorladı ki, Uruguaylı futbolcu panikten kendi kalesine golü attı: 0-1

El Classico'da geriye düştükten sonra toparlanmak zordur.

Ama ev sahibinin adı Barcenola'ydı. Kısa sürede toparlandı.

Katalan ekibin arka arkaya geliştirdiği ataklarda Gavi'nin, Lewandowski'nin şutlarına kaleci Courtois izin vermedi.

Barcelona öyle baskı kurdu ki, kalesinde devleşen Courtois'e rağmen gol adeta geliyorum diyordu. İlk yarının son dakikasında da sürpriz bir isimden geldi. Beraberliği sağlayan isim Roberto'ydu:1-1

İkinci yarıda Barcelona kusursuz pas trafiği ile Real Madrid'in topa hakim olmasını önledi.

Madrid, Barcelona'nın meşhur caddesi La Rampla'da gezen turistler gibi sağa sola bakmakla yetindi.

Rakibinin hücum çoğalmasını önleyen Barcelona Gavi, Raphinha ve Lewandowski ile tehlike üstüne tehlike yarattı.

Özellikle Roberto'nun milimetrik pasları Madrid savunmasını şaşkına çevirdi.

Kaleci Courtois gününde olmasa fark kaçınılmazdı.

Madrid ender ataklarından birinde 83'de Asensio ile golü buldu ama VAR ofsayt dedi.

Barselona atakları 90+2'de Kessie ile galibiyet golünü getirdi.

Barcelona 2-1'lik galibiyetle ezeli rakibini yenerek puan farkını 12'ye çıkardı.

Bu galibiyet sadece 3 puan değil, şampiyonluğun ipotek altına alınmasıydı.