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Gücünüz bizim çocuklara mı yetiyor? Futbol Federasyonu neden Kuntz'a dokunamıyor?

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya, milli takımın son halini yazdı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:44
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Sedat Kaya yazdı. Futbol Federasyonu neden Kuntz'a dokunamıyor? Gücünüz bizim çocuklara mı yetiyor?

Gücünüz bizim çocuklara mı yetiyor? Futbol Federasyonu neden Kuntz'a dokunamıyor?
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın görevine son verdi. 
Bununla yetinmedi, 
Genç Milli Takımlar'ın çeşitli kademelerinde görev alan Hami Mandıralı, Şenol Ustaömer, Turhan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mert Giray ve Cenk Balcı ile yolları ayrıldı.
Dikkat ediyor musun, hepsi bizim çocuklar.
Hepsi, futbolumuza yıllarca hizmet etmiş "yerli, milli" değerler.
Bir anda kapının önüne kondular.
Bu operasyonun arkasında yukarıdan atamayla göreve getirilen yönetim kurulu üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop’un olduğu herkes tarafından biliniyor.
Altıntop'un Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün kontrolünü komple ele almak ve Almanya’dan kendi istediği idareci ve teknik adamları getirmek için Kafkas ve arkadaşlarına mobbing uyguladığı da bir sır değil.
Adam, sanki babasının çiftliğinde,  federasyonla top gibi oynuyor.
İşin daha da acısı buna dur diyen de olmuyor.
Tolunay Kafkas ve ekibi başarısızsa, Hamit Altıntop'un hayranı olduğu Stefan Kuntz çok mu başarılı?
Milli Takımımızın içler acısı durumu ortada.
Adam, Milli Takım Teknik Direktörü mü, Alman SAT 1 televizyonun yorumcusu mu?
Türkiye Liginde çıplak gözle aylarca tek bir maç izlemeyen Kuntz, Alman Ligi'nde hiç maç kaçırmıyor maşallah.
Üstelik ekranda maçları yorumluyor.
Bir kişi de çıkıp, sen ne yapıyorsun arkadaş demiyor.
Diyemiyor.
Pes yahu.
Gücünüz bizim çocuklara mı yetiyor?
Bizim çocukların suçu "yerli ve milli" olmak mı?
Yaşam felsefemde "yerli, yabancı" diye bir ayrım yapmam.
Ama arkadaş adalet diye bir kavram var.
Hamit Altıntop'un başarısı ne?
Stefan Kuntz milli takımı Dünya Kupası'na mı götürdü?
Ay Yıldızlı formayı Faroe Adaları gibi futbol yoksulu ülkelere ezdiren bu ikili değil mi?
Onlar görevde dururken, bizim çocukların kovulmasının mantıklı bir açıklaması olabilir mi?
Elbette olamaz.
Yazıklar olsun!

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Cantekin Tonguç
5.02.2023 12:04
Bu saydığın tüm isimler ve Hamit, Kuntz hepsi ama hepsi değişmeli..Bir tek faydalı adam yok..Tolunay ve ekibi yıllardır öyle oturuyordu..  
 
Veysel Dönmez
5.02.2023 11:56
Hamit Altıntop TFF MHK den de sorumlu  
 
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