Galatasaray attıkça attı. Kayserispor baktıkça baktı. Sedat Kaya yazdı

SEDAT KAYA- YENİÇAĞ

İş hayatında çok sorulan bir sorudur.

Sevdiğin işi yapmak mı iyidir, yaptığın işi sevmek mi?

Bu soruyu Galatasaraylı futbolculara yöneltsek, inanıyorum ki, çoğu "sevdiğin işi yapmak" yanıtını verir.

Çünkü güzel futbol oynamayı seviyor ve bundan zevk alıyorlar.

Bu da sahaya çok olumlu yansıyor.

Bu akşam bunu bir kez daha gördük.

Zor geçeceği sanılan maçı basit, keyifli ve işbitirici bir futbolla daha ilk 45 dakikada bitirdiler.

Galatasaray sahaya öyle ağırlığını koydu ki, rakip ceza alanında 35 kez topla buluştu, 19'u isabetli tam 28 şut attı.

Bu kadar istekli ve üretken bir takımın bir de klas ayakları varsa, gollerin gelmesi kaçınılmaz oluyor.

Kayserispor da kaçamadı.

Galatasaray'ın klas ayakları gol attıkça attı, Kayserispor baktıkça baktı.

17.dakikada İcardi tek başına Kayseri savunmasını hallaç pamuğu gibi attırıp, şık bir vuruşla açılışı yaptı: 1-0

Geniş alanı çok iyi kullanan ve kişisel hataları affetmeyen Sarı Kırmızılar 23. dakikada bu kez bir başka klas ayak Rashica'nın kişisel becerisiyle 2-0 öne geçtiler.

Orta sahada üstünlüğü tamamen rakibine kaptıran Kayserispor, hata yaptıkça Galatasaray pozisyon üstüne pozisyon buldu.

41.dakikada kazanılan penaltıyı İcardi gole çevirmek de zorlanmadı: 3-0

Bu golle birlikte gardı tamamen düşen Kayserispor, abandone olmuş boksör gibi oyunu bırakırken, 45+10'da 4. gol geldi.

Macid ceza alanında Torreira'nın yüzüne tekmeyi atınca, sadece kırmızı kart görmekle kalmadı, bir de penaltıya neden oldu. Penaltıyı kullanan İcardi'nin ilk vuruşu kaleci Bilal'den dönse de Arjantinli yıldız, ikinci vuruşla hattrick yaptı: 4-0

10 kişi kalmış Kayserispor'un ikinci yarıda bırakın direnmeyi ayakta duracak hali kalmadı.

İlk yarıda sert şutlarda gol arayan Kerem muradına 59.dakikada erdi. Kazanılan frikikte ayak içi nefis bir vuruşla takımının 5. golüne imza attı.

Dakikalar 70'i gösterirken bu kez Zaniolo çıktı sahneye. Sol çaprazdan öyle bir vurdu ki, kaleci Bilal'in yapabileceği bir şey yoktu:6-0

Arka arkaya yumruk yiyen boksörler grogi olur. Yani sersemler.

Sersemlemiş Kayserisporlu futbolcular "maç bitse de bu eziyetten kurtulsak" duası yaparken, Galatasaray ısrarla 7.golün peşine düştü.

Gomes, Mata ve Sergio son vuruşlarda biraz sakin olabilseydi fark 7'den bile fazla olabilirdi.

Sonuçta Galatasaray sahadan 6-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılırken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

Ya Kayserispor?

Sanıyorum birkaç gün yoğun bakımda kalacaklar.