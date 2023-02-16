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İngiltere'nin yeni kralı Manchester City. Sedat Kaya yazdı

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya, Premier Lig'de oynanan Arsenal-Manchester City maçını yazdı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 00:34
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Sedat Kaya yazdı. İngiltere'nin yeni kralı Manchester City

İngiltere'nin yeni kralı Manchester City. Sedat Kaya yazdı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Lider Arsenal ile ikinci Machester City'nin mücadesi İngiltere'de sezonun en kritik maçıydı.
İngilizler'e göre Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle bugüne ertelenen bir maçı kazanan şampiyon olacaktı.
Manchester City, Premier Lig sezonunun neredeyse tamamı boyunca lider Arsenal'in peşindeydi.
Zirve için bu maçı bekliyordu.
Çünkü rakibiyle oynadığı son 10 maçı kazanarak, ezici bir üstünlük sağlamıştı.
Her iki takımın da atak yapmaktan korkmadığınu bilenler, gol pozisyonu bol bir maç umuyorlardı, yanıldılar.
Çünkü her ikisinde de kaybetme korkusu vardı.
Bu korku oynamaktan çok oynatmamayı ön plana çıkardı.
Premier Ligin iki üst düzey takımının koskoca 45 dakikada sadece birer isabetli şut üretebilmesi bu korkunun eseriydi.
Arsenal rakibinin en önemli skorer oyuncusu Haaland'ı Gabriel ve William Saliba ile marke etmeyi planlarken, Manchester City de Saka'yı durdurursa, Arsenal'i durduracağını biliyordu.
Alan savunması ve sıkı markaj ağırlıklı bu futbolda, pas fakirliği de ön plana çıkınca skoru artık yaratıcılıktan çok hatalar belirleyecekti.
Öyle de oldu.
Japonlar harakiriyi sever ama böyle de harakiri yapılmaz ki.
24.dakikada Tomiyasu öyle inanılmaz bir hata yaptı ki,  topu Kevin De Bruyne'in önüne bıraktı. Belçikalı affeder mi, elbette etmez. Usta bir aşırtmayla M.City'i öne geçirdi.
Orta sahada kitlenen oyunda bu kez hata sırası M.City'e geldi.
40.dakikada kaleci Ederson hiç gerek yokken rakibin üstüne çullanarak penaltıya eden oldu.
Topun başına geçen Saka Ederson'un gösterdiği köşeye bıraktı: 1-1
İkinci yarıda oyunun rengi değişti.
Beraberliğin kendine yaramadığını, liderlik için kazanmak zorunda olduğunu bilen Manchester City oyuna ağırlığını koydu.
İlkay'ı daha çok topla buluşturdular, oyunu kanatlara yaydılar ve Arsenal'i hataya zorladılar.
71. dakikada Gabriel topu Haaland'a kaptırdı, Haaland'ın cezaalanına ortasında  İlkay çok akıl dolu bir hakeret topun üstünden atladı. Gerilerden gelen Grealish sert vurdu: 1-2
Machester City öne geçince Arsenal ileri çıkmaya başladı.
Bu konuk ekibin daha da işine geldi.
Maviler böylece daha çok pozisyon bulmaya başladı.
81.dakikada İlkay ile başlayan atakta ilk golün sahini Kevin De Bruyne harika bir pas çıkardı, Haaland golü atmakta zorlanmadı:1-3
Böylece Norveçli yıldız haftalardır süren suskunluğuna son verdi.
Manchester City bu sonuçla bir maç fazlasıyla Arsenel'i devirip Premier Ligin yeni lideri oldu.
Maviler ayrıca ezeli rakipleriyle oynadıkları son 11 maçı da kazandılar.

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