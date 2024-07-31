Sedat Peker parti kurup Türkiye'ye mi geliyor? Canlı yayında bomba iddia

Gazeteci Barış Yarkadaş, Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye dönerek yeni kurulacak partide siyaset yapacağı yönünde çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, tv100'de yayınlanan programda, "Sedat Peker'in destekçileri bir parti kurma hazırlığındalar. Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye geleceği ve bu partide aktif olarak yer alacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Sunucu Gürkan Hacır, "O ne demek ya?" diyerek tepkisini dile getirirken, diğer konuklar da iddiayı duyduklarında sessizliğe büründü.

Fuat Uğur ise iddiayı değerlendirdiği sırada, "Bu pek ihtimal dahilinde değil" yorumunda bulundu.

DOĞUM GÜNÜNDE 'GELİYORUM ASLAN GİBİ' ŞARKISINI PAYLAŞMIŞTI

Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu iddia edilen Peker’in doğum gününün kutlandığı video eşi Özge Peker tarafından sosyal medya hesabından yayınlanmıştı.

53. yaşına giren Sedat Peker eşi, kızları ve oğulları ile beraber doğum gününü kutlamıştı. İşletme çalışanlarının da doğum günü partisine katıldığı görülen video Özge Peker tarafından “Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim” ifadeleriyle paylaşılmıştı.

Paylaşılan video sosyal medyada çok kısa bir süre içerisinde yüzbinlerce insan tarafından izlenerek viral olmuştu

“GELİYORUM ASLAN GİBİ”

Özge Peker’in 53. Yaş gününde eşi Sedat Peker’e hazırladığı sürpriz doğum günü partisi son günlerin en çok paylaşılan videolarından birisi olmuştu. Özge Peker’in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altında yer alan şarkı da çokça konuşulmuştu.

Şarkı tercihi olarak Özcan Deniz’den Aslan gibi şarkısı tercih edilmişti.

Aslan gibi şarkı sözleri ise şöyle:

“Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar

Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar

Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık

Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar

Aslan gibiyim aslan gibi

Yaralı yüreğim aslan gibi

Vuruldum ama ölmedim

Geliyorum işte aslan gibi

Aslan gibi

Engelleri tuzakları aştım geldim bu yolları

Bir cümleyle anlatılsa anlatırdım olanları

Bilsen kimler vurdu beni üç kuruşa sattı beni

Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni

Gözün kör olsun be felek

Kim dost düşman nerden bilek

İhanet var dört bir yanda

Hiç bana göre değil ki gitmek

Tek düşmanım cehalettir tek korkumsa ihanettir

Hep son gülen iyi güler devran döner zaman gelir

Bilsen kimler vurdu beni babam bile sattı beni

Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni”