Sedat Peker'den dikkat çeken mesaj! 'Kapılar yüzüme kapandı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, Sedat Peker’e yakın bir hesabın paylaştığı videoyu alıntılayarak, "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu (Bir şeyin meydana gelmesi için takdir edilmiş belirli zaman) bekleyene… Allah bes baki heves… (Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir)" ifadelerini kullanması hakkında yakalama kararı bulunduğu için Dubai'de yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye geri döneceği iddialarını gündeme getirmişti.

Sedat Peker’in yıllar önce yayınladığı YouTube videolarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yı hedef almasında MHP lideri Devlet Bahçeli, Soylu’nun yanında yer almıştı.

Peker'in, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 28 Ocak’ta hastalanması sürecinde Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu 'aradaki buzları erittiler' yorumlarına sebep olmuştu.

'YÜZÜME KAPANAN TÜM KAPILARI SATIN ALMAK İÇİN DÖNECEĞİM'

Türkiye’ye döneceği konuşulan Sedat Peker’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sedat Peker "Yüzüme kapanan tüm kapılara, binayı satın almak için geri döneceğim" yazdı.

Peker’in kafa karıştıran mesajı "Türkiye’ye dönüşü engellendi mi?" yorumlarına neden oldu.

Bursa ve İstanbul'da açılan iki ayrı davada hakkında kırmızı bülten olan Sedat Peker'in Türkiye'ye döneceği iddialarına dair daha önce konuşan Peker'in avukatı Ersan Barkın "Kendisinin de çok istemesine karşın ülkeye dönüş planının olmadığını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

