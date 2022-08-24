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  • Flaş...Flaş...Sedat Peker'in Beykoz'daki evine el konuldu. Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

Flaş...Flaş...Sedat Peker'in Beykoz'daki evine el konuldu. Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi

Sedat Peker'in Beykoz'daki evine el konuldu. Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve “tek mal varlığım” dediği konut için 2018’de çıkarılan “İmar Barışı”na başvurduğunu açıklayan avukatı gereken ödemeyi de yaptığını söyledi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:33
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:31
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Sedat Peker'in avukatı müvekkilinin Beykoz'daki evine el konulduğunu açıkladı

Flaş...Flaş...Sedat Peker'in Beykoz'daki evine el konuldu. Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
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Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerini deşifre eden suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, “Milli Parklar ve Bahçeler”e devredildi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre; Peker, Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve “tek mal varlığım” dediği konut için 2018’de çıkarılan “İmar Barışı”na başvurdu ve faydalanmak için gereken ödemeyi de yaptı.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Peker’in avukatı, iddiaları doğruladı.

Sedat Peker'in avukatı, şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker’e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. ‘Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz’ diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız.”

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Murat
24.08.2022 16:15
Evet peker şimdi seni göreceğiz. Milletin malına çökerlerken gıkını çıkarmıyordun.Şimdi seninle eğlenmeye başladılar.Bir bir mallarına çöküyorlar.Eğer sen onlarla eğleneceksen çıtanı yükseltmen gerek.  
 
Kazım Öztürk
24.08.2022 16:09
Neresi yanlış, tartışmalı bir bölge olduğu belli..Yanlış düzeltilmiş, geri almışlar.  
 
Sedat
24.08.2022 15:46
Manası derin bakalım sedat peker ne hamle yapacak.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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